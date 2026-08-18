Травматологи Сеченовского Университета впервые в России на роботе провели эндопротезирование тазобедренного сустава

Впервые в России в Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского Университета провели эндопротезирование тазобедренного сустава с помощью активной роботической системы. Эта операция продолжает успешный опыт травматологов-ортопедов университетской клинической больницы №1 по эндопротезированию коленного сустава. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Планирование роботического эндопротезирования тазобедренного сустава начинается непосредственно перед операцией. Оно осуществляется на основе компьютерной томографии скелета пациента – от нижних отделов поясничного отдела позвоночника и до пальцев стоп. Такой подход позволяет учесть все аспекты опорно-двигательного аппарата пациента, так как у каждого есть свои анатомические особенности – по мнению клиницистов, невозможно найти людей с одинаковым опорно-двигательным аппаратом так же, как с одинаковыми отпечатками пальцев.

«Затем все данные компьютерной томографии вносят в специальную рабочую станцию, с помощью которой происходит планирование операции и его виртуальная установка с учетом десятых долей градуса, что позволяет прогнозировать период реабилитации пациента», — сказал Алексей Лычагин, директор Клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов Сеченовского Университета.

Далее все, что было спланировано командой хирургов на компьютере, реализуется в операционной с помощью активной роботической установки Cuvis. Операционный робот позволяет реализовать запланированную хирургию, осуществляя позиционирование согласно разработанному плану и определить точный уровень резекции кости. «Сегодня робот делает то, что невозможно выполнить с помощью мануальной техники и не может увидеть человеческий глаз, его основное преимущество – непревзойденная точность. Именно точность установки эндопротеза влияет на срок его службы, длительность реабилитации и позволяет избежать осложнений, характерных для других техник протезирования», — сказал Алексей Лычагин. Эксперт уточнил, что существует термин «выживаемость» протеза – то, как он зарекомендует себя в работе. Чем точнее и правильнее он будет установлен, тем меньше устройство будет подвержено износу, ниже риск расшатывания его компонентов. Все это — основная составляющая успешного протезирования, когда пациент после операции возвращается к жизни здорового человека, без ограничений и рисков для здоровья.

Роботическое эндопротезирование тазобедренного сустава в Сеченовском Университете будет выполняться в том числе в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Операция будет доступна для жителей всех регионов нашей страны. Кроме того, в Клинике травматологии, ортопедии и патологии суставов планируют разработать обучающий курс для врачей для тиражирования метода.