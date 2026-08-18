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«ТрансТелеКом» и ТЛЦ «Белый Раст» заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий для транспорта и логистики

Компания «ТрансТелеКом» и терминально-логистический центр «Белый Раст» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на развитие долгосрочного взаимодействия в сфере информационных технологий и цифровой трансформации в сфере транспорта и логистики. Об этом CNews сообщил представитель «ТрансТелеКома».

Соглашение предполагает совместную работу по внедрению передовых технологических решений, включая интеллектуальные логистические сервисы, аналитику больших данных, искусственный интеллект, облачные вычисления и роботизированные логистические комплексы, вопросы защиты информации. Помимо этого, стороны договорились об обмене опытом и совместной апробации новых продуктов и подходов.

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«Сотрудничество с ТЛЦ «Белый Раст» – это возможность реализации комплексных высокотехнологичных решений на инфраструктуре современного многофункционального логистического центра. Компания «ТрансТелеКом» обладает многолетней отраслевой экспертизой в разработке и внедрении цифровых сервисов, мы хорошо понимаем специфику и потребности заказчиков в транспортно-логической сфере и нацелены на продуктивную и интересную совместную работу», – сказал генеральный директор компании «ТрансТелеКом» Лери Губкин.

«Для нас партнерство с компанией «ТрансТелеКом» – это возможность усилить свои экспертные позиции в цифровизации производственных процессов. Сочетание нашего инженерного опыта с передовыми ИТ-разработками партнера откроет новые перспективы для внедрения инноваций в управление процессами и обслуживание инфраструктуры», – отметил первый заместитель генерального директора ТЛЦ «Белый Раст» Александр Гончаревский.

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