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Спрос на сервисы кибербезопасности вырос на 25% в I полугодии 2026 года

Российские компании на 25% нарастили спрос на сервисы кибербезопасности (MSSP-сервисы) в I полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Эксперты «Кросстеха» среди основных причин роста называют бюджетную осторожность, которая заставляет часть компаний переходить на сервисную модель вместо in-house решений, сохраняющийся дефицит кадров на рынке ИБ, а также рост числа киберугроз. Об этом CNews сообщили представители «Кросстеха».

К MSSP-сервисам относятся услуги провайдеров по мониторингу и обнаружению угроз (SOC-as-a-Service), реагированию на инциденты (Managed Detection and Response, MDR), цифровая защита бренда (Digital Risk Protection, DRP) удаленная эксплуатация внедренных средств защиты информации, киберразведка и так далее. По оценкам экспертов, в 2025 году услуги занимали около 25% объема рынка информационной безопасности, при этом около 50% - это MSSP-сервисы. В I полугодии 2026 г., по оценке экспертов «Кросстеха», доля услуг приближается к 30-35%, а управляемые сервисы занимают уже до 60-65% в из структуре.

Сервисный SOC и MDR остаются лидерами среди MSSP-сервисов по спросу. Бизнес заинтересован в обеспечении круглосуточного мониторинга своей информационной инфраструктуры и в противодействии возникающим угрозам. При этом в условиях сокращения ИБ-бюджетов в 2026 году строительство in-house центра мониторинга и его поддержание становится проблематичным. В свою очередь сервисная модель позволяет сохранить качество мониторинга и противодействия, снизив затраты в том числе за счет отсутствия необходимости наращивания собственной команды.

По оценке компании, дефицит кадров в ИБ сохраняется на уровне 40%, среди middle+ и senior-специалистов он может быть еще выше. MSSP-сервисы практически не требуют участия внутренней команды, так как реализация услуги находится на стороне провайдера. Со стороны заказчика достаточно одного ответственного, взаимодействующего с представителями провайдера для согласования ключевых решений, получения отчетности и решения технических вопросов.

Среди отраслей наибольший спрос на управляемые сервисы кибербезопасности в I полугодии 2026 г. показывают промышленность, где активно развивается ИБ, при этом не всегда имеются достаточные бюджеты для организации и поддержания внутреннего SOC, ритейл, логистика и медицина, где за счет MSSP-сервисов стараются оперативно компенсировать невысокий уровень информационной безопасности. Для этих отраслей в первую очередь важны собственные бизнес-процессы, поэтому для них удобнее выбрать компетентного провайдера с высоким качеством сервиса, чем наращивать собственный кадровый состав для обеспечения необходимого уровня информационной безопасности.

«Кибербезопасность сегодня затрагивает всех и все. При этом бюджеты и компетенции у большинства недостаточны, что внедрить все решения в инфраструктуру и собрать квалифицированную команду, которую к тому же нужно удержать. В этой ситуации MSSP становится решением, которое позволяет получить качество с меньшими затратами. Это привлекает бизнес, который ко все большему числу процессов информационной безопасности подключает провайдеров», — сказал Ильдар Галиев, руководитель направления «Развитие услуг» «Кросстеха».

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