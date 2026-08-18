СП.АРМ усилила позиции в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

По итогам 2025 г. разработчик медицинских ИТ-решений СП.АРМ усилил позиции в авторитетном отраслевом рейтинге CNews. Независимая экспертиза подтвердила устойчивый рост компании и укрепление ее позиций в российской индустрии цифрового здравоохранения.

Очень заметна динамика в рейтинге CNews «Топ-100 крупнейших разработчиков России»: за год компания поднялась на 19 позиций и заняла 78 место. При этом СП.АРМ стала единственным специализированным разработчиком ИТ-решений для здравоохранения среди участников рейтинга.

Динамика в рейтинге отражает устойчивый рост компании. По итогам 2025 г. СП.АРМ улучшила финансовые показатели: выручка от продуктов собственной разработки выросла на 21,73%. Численность специалистов, задействованных в ИТ-проектах, возросла до 156 человек.

«За каждым таким результатом стоит не стечение обстоятельств, а системная работа. Мы последовательно инвестируем в развитие продукта, совершенствование внутренних процессов и профессиональный рост наших сотрудников. Именно сильная команда, которая непрерывно учится и укрепляет свои компетенции вместе с компанией, позволяет нам уверенно двигаться вперед даже в непростые для отрасли периоды. Для нас это подтверждение того, что выбранная стратегия работает», — сказал Евгений Мартынов, заместитель генерального директора СП.АРМ.

Флагманский продукт СП.АРМ — медицинская информационная система qMS, которая внедрена в 23 регионах России и объединяет более 120 тыс. пользователей в медицинских организациях. В 2025 г. компания продолжила расширять линейку решений на базе собственных разработок: в частности, на рынок вышел «Медицинский ассистент qMS ИИ», который уже работает в Краевой клинической больнице Красноярска.

«Наш успех базируется на двух китах: глубоком понимании медицинских процессов, которое мы выстраивали с 90-х годов, и уникальной архитектуре qMS, построенной на базе событий. Единство предметной экспертизы и событийно-ориентированного подхода позволяет системе быть не просто инструментом, а универсальной платформой, которая развивается вместе с медициной и адаптируется к любым вызовам», — сказал Анатолий Долженков, технический директор СП.АРМ.

Рост позиций в рейтинге несмотря на сложный экономический фон для ИТ-сектора подтверждает устойчивость выбранной стратегии СП.АРМ и потенциал дальнейшего развития. Компания продолжает расширять линейку медицинских ИТ-решений, инвестировать в ИИ-технологии и развивать продукты с учетом меняющихся потребностей отрасли.