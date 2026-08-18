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Softline: Узбекистан вложит миллиарды долларов в цифровое управление электросетями и учет электроэнергии

Узбекистан планирует привлечь $4 млрд в развитие энергетической инфраструктуры и цифровое управление в течение пяти лет. Деньги должны пойти на модернизацию электросетей, подстанций, линий электропередачи, диспетчерского управления и систем учета электроэнергии. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Энергетика становится одним из самых капиталоемких направлений цифровизации Узбекистана. Страна планирует в течение пяти лет привлечь $4 млрд в развитие энергетической инфраструктуры и цифровое управление. В энергетике цифровизация затрагивает диспетчеризацию, учет электроэнергии, телекоммуникационную инфраструктуру, корпоративное управление и сбор данных с объектов. Такие проекты нужны, чтобы повысить управляемость сетей, снизить потери, быстрее видеть аварийные ситуации и точнее планировать развитие инфраструктуры.

В отраслевых планах указано внедрение систем диспетчерского управления и управления энергосистемой (SCADA/EMS), автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии, модернизация телекоммуникационных систем и интеграция систем планирования ресурсов предприятия. Для энергетических компаний это означает переход от фрагментарной автоматизации к более точному управлению сетевыми активами.

Рост вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта также связан с энергетикой. Для инвесторов в ИИ-инфраструктуру вводится льготный тариф на электроэнергию 5 центов за кВтч. По оценкам аналитиков, создание мощностей до 500 МВт потребует дополнительных инвестиций в размере $3 млрд. Поэтому цифровизация энергосектора становится не только отраслевым проектом, но и условием развития центров обработки данных и вычислительных мощностей.

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«Цифровое управление электросетями дает эффект только тогда, когда учет, диспетчеризация, связь и корпоративные системы работают как единая связанная среда. Для энергетики это вопрос не удобства ИТ-службы, а устойчивости сетей, качества данных и скорости принятия решений в эксплуатации, – сказал Антон Салин, руководитель развития продаж департамента решений по цифровой трансформации ГК Softline. – Для поставщиков решений энергетический сектор Узбекистана будет сложным, но емким рынком. Здесь нужны системы диспетчерского управления, учет электроэнергии, телеметрия, промышленная связь, интеграция с оборудованием, кибербезопасность и сопровождение критической инфраструктуры. Ошибка в таких проектах влияет не на офисный процесс, а на надежность энергоснабжения».

В ближайшие годы на первый план выйдет практическая пригодность решений в реальной эксплуатации. Энергетическим компаниям нужны не демонстрационные панели и красивые отчеты, а устойчивые системы, которые выдерживают нагрузку, интегрируются с оборудованием и дают надежные данные для управления электросетями.

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