«Smart Бизнес» запускает отечественную ИИ-платформу «Идеалитика» для комплексной проверки бизнес-гипотез и проведения маркетинговых исследований

Российская ИТ-компания «Smart Бизнес» объявляет о запуске отечественной ИИ-платформы «Идеалитика» – инструмента для комплексной проверки бизнес-гипотез и проведения маркетинговых исследований. В отличие от традиционных консалтинговых подходов, занимающих несколько недель, собственная распределенная сеть ИИ-агентов сервиса позволяет сформировать детальный аналитический отчет всего за 10-15 минут. Об этом CNews сообщили представители «Smart Бизнес».

Платформа берет на себя полный цикл подготовки к запуску проекта: она определяет емкость рынка и темпы его роста, выявляет свободные ниши, анализирует стратегии конкурентов, помогает выстроить устойчивую бизнес-модель и дорожную карту продукта, а также разрабатывает структуру SEO-продвижения и генерирует промпты для посадочных страниц.

На сегодняшний день решение уже успешно внедрено в операционные процессы нескольких крупных российских компаний, среди которых Legal Data Cloud и группа компаний Global Laws Systems.

«Традиционное маркетинговое исследование требует привлечения агентств, десятков часов ручной работы и бюджетов в сотни тысяч рублей, при этом данные часто устаревают к моменту готовности отчета, Наше продуктовое решение автоматизирует этот процесс и исключает человеческий фактор, защищает отчет от фактических ошибок и галлюцинаций нейросетей. Мы не просто собираем информацию из более чем 60 актуальных источников, а встраиваем ее в единую логику: определяем УТП для вашего предложения, считаем юнит-экономику и сразу готовим пул вопросов для касдевов, чтобы вы могли выйти проверять гипотезу в поля уже завтра», – сказал директор по развитию компании «Smart Бизнес» Евгений Демин.

Технологический стек сервиса реализован на основе распределенной сети специализированных ИИ - агентов. В отличие от универсальных языковых моделей, каждый агент отвечает строго за свою часть аналитической цепочки. Это гарантирует структурированность данных и их защиту от искажений. Результатом работы становится подробный документ объемом от 20 до 30 страниц, все данные в котором являются достоверными на момент запроса пользователя.

«Сервис отработал на отлично. Очень понятный и дружелюбный интерфейс, освоение заняло 30 секунд. Сам сервис задает дополнительные вопросы, что конкретизирует задачу по бизнес идее и улучшает итоговый результат. Сам отчет (исследование) выглядит понятным и структурированным. Отдельное спасибо за конкурентный анализ. Понравилось, что сервис сформулировал ключевые моменты по бизнесу, в то время как у самой компании ушел год на то, чтобы осознать и понять эти моменты, – сказал генеральный директор компании Legal Data Cloud Максим Мировнов.

Платформа ориентирована на широкий круг пользователей: от собственников малого и среднего бизнеса, желающих быстро проверить нишу, до бизнес-акселераторов и инвестиционных аналитиков, оценивающих потенциал сделок. Использование сервиса позволяет компаниям сэкономить недели рабочего времени и значительные финансовые ресурсы на этапе тестирования идей.

Руслан Уваров, генеральный директор группы компаний Global Laws Systems, штат которой насчитывает 170 сотрудников, подчеркивает практическую пользу продукта даже для опытных игроков рынка: «Интуитивно понятно и просто в регистрации. Несмотря на мой большой опыт работы в данном сегменте рынка, в отчете сервиса «Идеалитика» я нашел интересные мысли для реализации в текущем бизнесе».

Внедрение специализированных ИИ-агентов на предприятии перестает быть просто конкурентным преимуществом и становится неотъемлемой частью современного бизнеса, где перевод аналитики из категории долгой и дорогой внешней экспертизы в режим внутренней операционной системы компании, становится неотъемлемой частью в принятии решений, опирающейся на актуальные данные здесь и сейчас.