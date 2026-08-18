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«РТК-ЦОД» увеличивает инвестиции в масштабирование инфраструктуры «Облака КИИ»

«РТК-ЦОД», ИТ-сервис-провайдер полного цикла, дополнительно инвестирует 250 млн руб. в масштабирование инфраструктуры «Облака КИИ». Об этом CNews сообщил представитель «РТК-ЦОД».

Решение о расширении платформы продиктовано возросшим спросом на доверенную облачную инфраструктуру. Суммарно в 2026 г. «РТК-ЦОД» планирует направить на развитие «Облака КИИ» более 1 млрд руб.

В первом полугодии 2026 г. объем запрошенных клиентами вычислительных ресурсов «Облака КИИ» превысил суммарный объем ресурсов, потребленных за весь 2025 г. В связи с этим было принято решение увеличить коммерческую емкость платформы. Средства пойдут на расширение серверного парка «Облака КИИ, в основе которого импортонезависимые решения компании «Базис», российского разработчика ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, организации виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг. Это позволит нарастить пул доступных клиентам процессорных ядер (CPU) и оперативной памяти (RAM). Также будут закуплены дополнительные медиасерверы для резервного хранения данных заказчиков. Кроме того, финансирование будет направлено на приобретение средств информационной безопасности, необходимых для обеспечения соответствия новых сегментов «Облака КИИ» требованиям приказа №117 ФСТЭК России, который регламентирует защиту данных в государственных информационных системах. Закупленное оборудование и ПО планируется ввести в эксплуатацию до конца III квартала 2026 г.

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«Мы видим кратный рост интереса к размещению государственных и корпоративных информационных систем в «Облаке КИИ». Заказчикам важны не просто вычислительные мощности, а комплексная экосистема, в которой производительность, динамическое управление ресурсами и высокие стандарты безопасности существуют в единой связке. Именно такой подход мы и развиваем. Кроме того, мы оперативно наращиваем мощности в ответ на запросы наших заказчиков и адаптируемся к меняющимся потребностям», – сказал Алексей Суравикин, директор продуктового офиса «Перспективные продукты» «РТК-ЦОД».

«Облако КИИ» – первое в России мультитенантное защищенное облако, построенное на отечественных программных и аппаратных решениях. Платформа имеет аттестаты К-1, УЗ-1, сертификат PCI DSS (стандарт безопасности данных платёжных карт), соответствует ГОСТ 57580 (регулирует защиту информации при проведении банковских и финансовых операций). В «Облаке КИИ» можно размещать объекты КИИ до второй категории значимости, государственные информационные системы до 1 класса защищённости и информационные системы персональных данных до первого уровня защищённости включительно.

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