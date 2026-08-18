«Райтек» разработал концепцию «Бережливое внедрение 1С:ERP»

Компания «Райтек» разработала концепцию ускоренного внедрения «1С:ERP» для компаний, которым необходимо перейти с устаревших систем в ограниченные сроки и при сокращенном бюджете. По оценке компании, такой подход позволяет снизить стоимость проекта на 30-40% по сравнению со стандартным внедрением. Об этом CNews сообщили представители «Райтек».

Концепция предполагает сокращенный объем документации, совместную настройку системы специалистами «Райтек» и заказчика, а также более гибкое управление проектом. Часть настроек выполняется непосредственно во время рабочих встреч: команда заказчика видит ход работ и одновременно осваивает систему. Это позволяет быстрее подготовить решение к пилотной эксплуатации.

В рамках проекта заказчик получает минимально жизнеспособную версию системы и проводит ее пилотную эксплуатацию на выбранной группе пользователей. Дальнейшую поддержку и развитие компания выполняет самостоятельно либо передает «Райтек» как отдельный проект. Такой формат требует активного участия заказчика и готовности его команды взять на себя часть ответственности за результат.

Подход рассчитан прежде всего на предприятия с относительно простой организационной структурой. Ориентиром могут служить компании с выручкой до 3 млрд рублей, одним основным юридическим лицом и конкретными сроками перехода на новую систему. Концепция также подойдет организациям, готовым корректировать внутренние регламенты по ходу проекта.

«Бережливое внедрение» не предназначено для крупных холдингов с большим количеством юридических лиц и сложными схемами взаимодействия между ними. Формат также может не подойти компаниям с жесткими требованиями к проектной документации, высокой регуляторной нагрузкой и длительными внутренними процедурами согласования. Перед началом работ команда «Райтек» проводит интервью с заказчиком и оценивает, позволяет ли структура предприятия применять такой подход без дополнительных рисков.

Основным продуктом для внедрения является «1С:ERP». В зависимости от задач возможна также интеграция решений «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:Управление холдингом». Для предприятий, которые пока не готовы внедрять полноценную ERP-систему, реализуется промежуточный сценарий: перенос регламентированного учета из «1С:УПП» в «1С:Бухгалтерию предприятия» с последующим переходом на более широкую систему управления.

«Мы знаем по опыту полноформатных проектов, какие работы и документы обязательны, а где можно сократить объем без создания дополнительных рисков для заказчика. Экономия достигается за счет экспертизы, совместной работы с командой предприятия и четкого ограничения результата проекта. Заказчик получает настроенную систему и проверяет ее на пилотной группе, после чего может самостоятельно перейти к тиражированию. Запросы на такой формат уже поступают от предприятий, бюджет которых не позволяет начать стандартное внедрение», – сказал Роман Макаров, руководитель направления поддержки и развития «1С» в «Райтек».

Концепция основана на опыте сервисных внедрений и проектов развития, которые «Райтек» реализует в течение последних трех лет. В сервисной модели специалисты компании выступали экспертами, а заказчик самостоятельно управлял проектом. Другой частью методологии стали проекты с фиксированными сроками и бюджетом, в которых «Райтек» отвечал за планирование этапов и выполнение работ.

Сейчас компания применяет новую методологию в нескольких действующих проектах. Специалисты «Райтек» сокращают объем итоговой документации и настраивают систему вместе с командой заказчика во время рабочих встреч. Компания планирует дорабатывать концепцию с учетом результатов проектов.