Пункт выдачи вместо багажа: 74% туристов не берут с собой вещи, которые можно заказать прямо в поездке

Пункты выдачи заказов стали частью привычного сценария путешественников. По данным Ozon, 77% путешественников оформляют заказы с доставкой в местный ПВЗ во время путешествий — каждый пятый пользовался точкой выдачи хотя бы один раз, а большинство (57%) делали это неоднократно. За одну поездку почти 60% путешественников делают два–три заказа, каждый третий посещает пункт выдачи минимум один раз, а еще 12% респондентов — четыре раза и более. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Во время поездок туристы пользуются пунктами выдачи в разных ситуациях: 59% опрошенных заказывали товары, которые неожиданно понадобились им во время отдыха, 45% приходили в ПВЗ за забытыми дома вещами, а более 40% делали заказ, когда в отпуске заканчивались их любимые косметические средства. Интересно, что для многих поход в ПВЗ становится способом не перегружать багаж: 40% опрошенных признались, что не хотели везти некоторые вещи с собой и предпочли заказать их уже на месте, а 34% отметили, что принципиально не берут с собой предметы, которые при необходимости могут заказать прямо в местный ПВЗ.

Среди самых востребованных товаров в поездках — косметика и средства гигиены, которые в путешествии регулярно заказывают 42% туристов, одежда и обувь (40%), солнцезащитные средства (35%), товары для детей (30%), а также купальные принадлежности, зарядные устройства и другая техника — по 28%. Еще 13% приходили в ПВЗ за хрупкими вещами, которые боялись повредить в дороге.

Возможность заказать необходимые товары во время поездки влияет и на эмоциональное состояние туристов. Для 38% опрошенных наличие ПВЗ рядом с местом остановки заметно снижает стресс от сборов, а еще 44% отметили, что им просто приятно знать, что рядом есть пункт выдачи.

Большинство (почти 70%) путешественников были довольны работой ПВЗ в отпуске и отметили, что привычно качественный сервис не менялся даже вдали от дома. Пункты выдачи Ozon сопровождают путешественников даже в самых необычных уголках страны. 55% туристов посещали точки выдачи не только в курортных поселках, но и небольших деревнях у моря, почти 30% — в маленьких населенных пунктах и селах вдали от областного центра, 26% — в деревнях всего на несколько сотен жителей, а 9% — в горах и аулах.