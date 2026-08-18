«Промо.Музыка»: новая платформа продвижения музыки для артистов и радиостанций

Российская музыкальная индустрия получила новый инструмент продвижения. Платформа «Промо.Музыка» (promo-music.ru) объединяет радиопитчинг, экспертную оценку, аналитику, маркетплейс услуг и сервис фонового радио для заведений в едином пространстве для артистов, лейблов, диджеев, продюсеров и звукорежиссеров. Об этом CNews сообщили представители «Промо.Музыка».

Платформа дает музыкантам прямой канал к редакторам радиостанций, принимающим решение о ротации. В отличие от классических дистрибьюторов, «Промо.Музыка» позволяет артисту напрямую представить материал радиостанциям и получить экспертную оценку до релиза.

Питчинг на радио

Артист загружает трек, проходит модерацию, и заявка поступает напрямую в кабинет редактора. Решение о ротации принимает редактор станции. Факт эфира подтверждается акустическим отпечатком: система слышит трек в прямом эфире и фиксирует станцию, город и время. Артист видит не заявку, а подтвержденный эфир.

«Промо.Лаб». Экспертная оценка

Перед релизом трек проходит оценку профессионалов индустрии. Артист получает обратную связь и понимает, что доработать до выхода.

Коллаборации внутри платформы

Артисты, диджеи и микс-инженеры находят друг друга и работают вместе внутри платформы: предложение о совместной работе, переписка и условия проходят в одном месте, без переноса в мессенджеры.

Концерты и бронирование

Артисты и диджеи размещают свои концерты в общей афише. Заведение может выбрать артиста или диджея и забронировать его для своего мероприятия прямо на платформе, с согласованием даты и условий.

Донаты

Система донатов работает для всех участников платформы: слушатели поддерживают артистов, диджеев и авторов напрямую.

Маркетплейс битов и услуг

Музыканты покупают биты и профессиональные услуги для подготовки трека: сведение, мастеринг, аранжировка.

«Промо.Check». Детектор ИИ

Система promo.check оценивает, создан ли трек с помощью нейросети, и показывает эту оценку модератору при разборе заявки. Итоговое решение принимает человек: алгоритм дает подсказку, а не приговор. Так сделано намеренно, детекторы ошибаются на живых исполнителях, а публичный ярлык «сгенерировано нейросетью» бьет по репутации артиста.

Чарты: авторская музыка и ИИ разделены

На платформе два независимых контура чартов. Основные чарты, а это сводный российский, Billboard Hot 100 и «Новинки недели», содержат только авторскую музыку. Для треков, созданных нейросетями, выделен отдельный чарт со своими источниками.

Разделение принципиальное: артист не конкурирует за место в чарте с треком, сгенерированным за минуту. При этом ИИ-музыку платформа не изгоняет, у нее своя витрина, свои слушатели и свой рейтинг. Обе стороны получают честные условия: одинаковые правила внутри своей категории и никакого смешивания.

AI music discovery

Направление, которое готовит каталог платформы к тому, чтобы музыку находили не только люди, но и ИИ-системы.

Каждый трек получает структурированное описание: жанр, настроение, темп, тональность, энергичность, язык, характер вокала и контексты использования. Часть характеристик вычисляется из самого аудио. Страницы артистов размечены по стандарту Schema.org, а каталог доступен внешним системам через открытый программный интерфейс.

Практический смысл в двух вещах. Заведение или радиоредактор формулирует задачу словами, например «спокойный соул для веранды, без агрессивного вокала», и получает подборку с объяснением, почему подошел каждый трек. А артист видит свой показатель обнаруживаемости и понимает, каких данных не хватает, чтобы его музыку находили.

Promo.Air. Радио для заведений

Сервис фонового радио для ресторанов, кафе, баров и магазинов: своя музыка, голосовые анонсы акций и мероприятий, фирменные джингли. Все управляется из одного кабинета.

Аналитика

Артист видит, где и как звучит его музыка: какие станции взяли трек в ротацию, в каких городах, с подтверждением эфира.

Продажа рекламных слотов

Механизм продажи рекламных слотов на станциях-партнерах: рекламодатели получают доступ к инвентарю, станции получают дополнительный канал монетизации.