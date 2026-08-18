«ПланФикс» добавил централизованное управление повторяющимися задачами в проектах

«ПланФикс» добавил централизованное управление повторяющимися задачами в проектах. Теперь настройки повторения можно корректировать один раз в шаблоне проекта и автоматически применять ко всем связанным проектам, включая как действующие так и будущие, либо оставить управление на уровне каждого проекта отдельно. Об этом CNews сообщили представители «ПланФикса».

В системе управления бизнесом «ПланФикс» расширили возможности шаблонов проектов. Теперь компании могут выбрать, где управлять повторяющимися задачами: централизованно на уровне шаблона проекта или отдельно в каждом проекте.

Повторяющиеся задачи давно используются в «ПланФиксе» для автоматизации регулярных процессов — подготовки отчётов, ежемесячных проверок, согласований и других типовых работ. Теперь пользователи сами определяют подход к их настройке.

Если выбран режим управления «на уровне проекта», каждый проект получает собственный набор повторяющихся задач с индивидуальными параметрами. Такой вариант подходит, когда расписание отличается для разных клиентов или проектов.

При выборе управления регулярностью задач «на уровне шаблона» расписание повторения задается один раз и автоматически применяется ко всем проектам, созданным на основе этого шаблона. При этом любые изменения в шаблоне — например, корректировка периодичности или времени запуска задач — автоматически распространяются как на новые, так и на уже действующие проекты.

Обновление будет полезно компаниям, которые ведут большое количество однотипных долгосрочных проектов: digital-агентствам, сервисным и консалтинговым компаниям, бухгалтерским и юридическим аутсорсинговым командам. Централизованное управление повторяющимися задачами сокращает объем ручной настройки, упрощает изменение регламентов и помогает поддерживать единый стандарт работы во всех проектах.