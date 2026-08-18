Перед новым учебным годом спрос на школьную литературу вырос на 19%

По данным сервиса доставки «Купер», во второй половине лета спрос на литературу для школьников в России вырос на 19%, а в Москве — на 25%. Чаще всего россияне выбирают справочники по истории для 9-11 классов, пособия по обществознанию для подготовки к экзаменам, а также сборники заданий по русскому и английскому языкам. По данным «ЮMoney», приобретение бумажных и аудиокниг перед школой (с 20 июля по 10 августа) выросло на 17% относительно прошлого года при росте оборота книжных магазинов на 28% и увеличении среднего чека на 9%, до 226 руб. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Еще активнее семьи инвестируют в цифровое развитие школьников. Количество оплат онлайн-медиа, а также подписок на книги, фильмы и музыку увеличилось на 28%, оборот вырос на 35%, а средний чек прибавил 6%, составив 294 руб. Аналогичный всплеск наблюдается в категории неигровых мобильных приложений: число транзакций с 20 июля по 10 августа подскочило на 36%. При этом средний чек здесь почти не изменился – стал ниже на 2% и составил 717 руб.

По данным «Купер», базовый набор канцелярии за год почти не изменился. В 2026 г. в число лидеров входят тонкие тетради на 12 листов в клетку, папки-вкладыши формата А4, синие шариковые ручки и альбомы для рисования. Годом ранее среди наиболее востребованных товаров также были папки, тетради и ручки, а четвертую строчку занимали наборы цветных карандашей.

Похожие тенденции фиксирует и сеть книжных магазинов «Читай-город». Лидерами среди товаров для подготовки к школе второй год подряд остаются ручки, тетради на 12 листов, общие тетради на 48 листов и карандаши. В 2026 г. пятерку замкнули папки, сменив тематические тетради.

По данным «ЮMoney», с 20 июля по 10 августа спрос на канцелярские товары и школьные принадлежности вырос умеренно — на 5% относительно аналогичного периода 2025 года, при этом оборот ритейлеров увеличился на 10%. Средний чек в этой категории подрос символически, на 5%, и составил 6,26 тыс. руб.

Растет и интерес к литературе для учебы и подготовки к экзаменам. Так, спрос на издания по обществознанию в «Читай-городе» вырос на 34%, а на пособия для подготовки к ЕГЭ — на 17%. При этом второй год подряд наибольшим спросом пользуется литература по математике. Следом в 2026 г. идут естественные науки и русский язык.

«Читай-город» также изучил, какие произведения из школьной программы покупают подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Лидеры за год не изменились: первое место занимает «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова, второе — «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского.

При этом состав остальной пятерки обновился. В 2026 г. на третье место вышел роман «Мы» Е.И. Замятина, четвертую строчку заняли «Мертвые души» Н.В. Гоголя, а пятую — «Отцы и дети» И.С. Тургенева. Годом ранее в топ-5 также входили «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова и «Белые ночи» Ф.М. Достоевского.