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Онлайн-контроль строительства частного дома теперь доступен на «Домклик»

В конце 2025 г. «Домклик» запустил платформу «ДомкликСтрой» для дистанционного контроля строительства частных домов. Теперь заказчики смогут следить за ходом стройки удаленно и вовремя получать уведомления обо всех этапах. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сервис формирует график строительства согласно договору подряда и разбивает проект на этапы с конкретными сроками. После завершения каждого этапа подрядчик отправляет заказчику фото и отчеты. В личном кабинете заказчик видит статус стройки и может вернуть этап на доработку, если качество работ не устраивает. Банк проверяет каждый этап перед финальным расчетом заказчика с подрядчиком.

Защита в сервисе построена так, чтобы учитывать интересы обеих сторон. Банк проверяет каждый этап: изучает документы и с помощью антифрод-системы анализирует сами работы. В результате подрядчик не может нарушать сроки, а заказчик — затягивать приемку объекта.

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Если подрядчик нарушает условия договора или не подтверждает выполнение работ, расчеты по эскроу-счету блокируются, а его рейтинг на «Домклик» снижается. До конца 2026 г. сервис станет доступен всем заказчикам.

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка: «Мы запустили сервис, чтобы сделать строительство безопасным и понятным. Заказчик получает полную информацию о ходе работ без лишних звонков и выездов. В итоге он уверен в качестве и не переживает за свои деньги».

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