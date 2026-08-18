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На «Омском каучуке» тестируют отечественную систему вибромониторинга оборудования

На заводе «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») введена в тестовую эксплуатацию система вибромониторинга промышленного динамического оборудования. Решение включает отечественное программное обеспечение и датчики, которые позволяют в режиме реального времени контролировать состояние оборудования. Об этом CNews сообщили представители ГК «Титан».

Система фиксирует вибрацию, температуру и другие параметры работы насосов, электродвигателей, компрессоров и другого динамического оборудования. Такое оборудование используется в составе насосных и компрессорных установок на различных производственных участках предприятия. При выявлении отклонений система заранее предупреждает специалистов о возможных рисках, помогает снизить вероятность аварийных остановок и своевременно определить необходимость технического обслуживания.

Сейчас система проходит опытно-промышленную эксплуатацию на одном из водоблоков предприятия. При положительных результатах тестирования с 2027 года она будет распространена на другие подразделения завода, где используется динамическое оборудование.

Внедрение вибромониторинга является частью работы «Омского каучука» по повышению надежности производственных процессов, развитию цифровых инструментов промышленного контроля и переходу к более прогнозируемой эксплуатации оборудования.

Сергей Иванилов, генеральный директор завода «Омский каучук»: «Для крупного химического производства надежность оборудования напрямую связана со стабильностью технологических процессов и безопасностью работы предприятия. Система вибромониторинга позволяет не ждать возникновения неисправности, а заранее видеть признаки отклонений и своевременно принимать меры. Сейчас мы тестируем решение на одном из участков, и при подтверждении эффективности будем масштабировать его на другие производственные подразделения. Кроме того, для нас важно, что и программное обеспечение, и датчики являются отечественными разработками».

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