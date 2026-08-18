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Ландшафт исследований в области ИИ и данных (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучил, как менялась с 2010 г. научная повестка в области искусственного интеллекта (ИИ) и работы с данными и какие тематики составляют ее ядро. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Исследование основано на библиометрическом анализе 20 тыс. публикаций, отобранных из выборки 186 тыс. документов за 2010–2025 гг., индексируемых в Scopus, по результатам тематического моделирования ключевых слов методом LDA. Для оценки структуры исследовательского поля использована стратегическая диаграмма Кэллона.

Главные выводы

В изученном массиве научных публикаций выделяются шесть основных тематических кластеров, которые в укрупненном виде объединяются вокруг трех вопросов: как организовать работу с данными — от их сбора и систематизации до анализа с помощью методов машинного обучения и инструментов бизнес-аналитики; как формировать и защищать ИТ-инфраструктуру — на основе облачных сервисов, блокчейн-технологий и инструментов кибербезопасности; как ИИ и цифровые технологии меняют бизнес-процессы — в том числе на предприятиях различных отраслей.

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За полтора десятилетия фокус исследований постепенно смещался от создания цифровой основы для хранения и анализа данных к их использованию для автоматизированной поддержки решений. С начала 2020 гг. главными инструментами этой трансформации стали машинное обучение и ИИ. Сегодня на первый план выходят вопросы внедрения таких решений в деятельность организаций, а также их безопасности и управляемости.

По структуре связей между темами наиболее сложившееся ядро образуют бизнес-аналитика и поддержка принятия решений. ИТ-инфраструктура и безопасность служат общей технологической основой для прикладных разработок. Машинное обучение, несмотря на лидерство по доле упоминаний в последние годы, имеет более сквозной характер: глубокое обучение, нейросети и обработка естественного языка встраиваются в исследования по разным направлениям и выступают как общий инструментарий.

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