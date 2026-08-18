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Компания «Зверолэнд» запускает экосистему для владельцев домашних животных

Компания-разработчик мобильного приложения «Зверолэнд» официально объявила о запуске экосистемы для владельцев домашних животных. На одной платформе собраны услуги для питомцев, информация о pet-friendly инфраструктуре, инструменты для контроля здоровья, «умный» помощник и онлайн-журнал.

Рынок товаров и услуг для домашних животных активно развивается как во всем мире, так и в России: в FMCG сегменте категория товаров для животных — один из лидеров роста. Увеличиваются продажи игрушек и одежды для питомцев в премиум-сегменте, растет рынок платных ветеринарных услуг. Развивается ниша PetTech — цифровых решений для домашних животных: «умных» устройств, мобильных приложений и онлайн-услуг. Глобальный рынок PetTech в 2025 г. оценивался в $9,2 млрд, а к 2033 г. его объем может достигнуть $23,5 млрд.

Одним из драйверов рынка стало изменение отношения к домашним животным: все больше людей воспринимают их как членов семьи. Это меняет характер ухода за питомцами: возрастает внимание к здоровью животного и его поведению. Даже образ жизни питомца уже «человеческий» — он идет вместе с хозяином в ресторан, посещает салон красоты, может обратиться за психологической помощью. Поэтому растет спрос на новые решения на зоорынке, в том числе на цифровые продукты, которые помогают лучше контролировать все аспекты, связанные с жизнью питомца, и поддерживать его новый образ жизни.

Мобильное приложение «Зверолэнд» российской ИТ-компании «Айтипетс», основанной выходцами из топ компаний технологического сектора России, позволит закрыть все эти потребности одним кликом. Команда разработчика провела глубокий анализ рынка и плотно сотрудничала с экспертами отрасли — ветеринарами, психологами и кинологами, чтобы собрать самые актуальные запросы владельцев домашних животных к цифровым сервисам.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Большая экспертиза в крупных ИТ-проектах помогла команде упаковать все эти потребности в максимально технологичную и удобную оболочку и создать полноценную экосистему. Приложение содержит цифровой профиль с информацией о здоровье питомца, календарь с напоминаниями, карту pet-friendly мест, раздел онлайн-консультаций с ветспециалистами и вызовом ветскорой, ИИ-помощника по кличке «Пончик». Также на платформе есть большая обновляемая база знаний, генератор кличек и магазин.

«Главная задача нашего приложения — дать удобную экосистему людям, которые сильно заботятся о своем домашнем любимце и хотят иметь возможность помочь ему в любой момент. И объединить в одном месте владельцев кошек, собак и экзотических животных, чтобы им не приходилось для каждого хвостатого или пернатого друга использовать отдельный сервис. Функции приложения будут расширяться, чтобы оно охватило как можно больше запросов современных владельцев животных. Например, сейчас мы работаем над добавлением раздела благотворительности и сервиса выгула и передержки», — сказала Ирина Федотова, сооснователь pet‑tech сервиса «Зверолэнд».

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