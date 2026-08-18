Двое из трех россиян поддержали удаленку для матерей детей до семи лет

64% россиян поддержали инициативу депутата позволить женщинам с детьми до семи лет работать удаленно не менее двух дней в неделю. В опросе cервиса по поиску работы и подбора персонала SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, а также родители, имеющие детей до семи лет. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил внести изменения в Трудовой кодекс, согласно которым женщины с детьми младше семи лет смогут работать удаленно не менее двух дней в неделю. 64% россиян поддержали инициативу. 12% высказались против, а каждый четвертый (24%) затруднился с ответом: «Про офисных работниц все понятно, а женщины, работающие на производстве, да в тех же школах и детсадах, будут лишены такой возможности. Чем они хуже?!»

Женщины одобряют идею чаще мужчин (69 и 59% соответственно).

Чем старше респонденты, тем меньше среди них сторонников инициативы: среди молодежи до 35 лет поддерживают нововведение 74%, среди граждан старше 45 лет — 49%.

Россияне с доходом от 100 тыс. руб. менее лояльны к идее депутата (55—59%), чем зарабатывающие меньше (69%).

Что же касается родителей, имеющих детей до семи лет, то среди них уровень поддержки инициативы — 67%. Причем матери одобряют инициативу чаще отцов (71 и 66% соответственно).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 389

Время проведения: 5-13 августа 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.