«Думейт»: от отчета к инструментам доработки

Компания «Думейт» объявила о запуске новой функциональности — ИИ-помощника, встроенного непосредственно в отчет о проверке научных и учебных работ. Он берет на себя анализ результатов, помогая не упустить важные детали и, при этом, сэкономить часы времени. Об этом CNews сообщили представители «Думейт».

За последние годы оценка академических текстов стала существенно сложнее. К проверке на наличие неправомерных заимствований добавилась необходимость выявления машинной генерации, проверки библиографии и другие задачи. В результате отчет о проверке научной статьи или выпускной работы сегодня нередко оказывается сопоставим по объему с самой работой — а иногда и превосходит ее. Для проверяющего это означает дополнительные часы на интерпретацию результатов, для автора — десятки замечаний и показателей, из которых не всегда очевидно, что действительно важно и как с этим работать дальше.

ИИ-помощник в отчете «Думейт» призван решить именно эту задачу. Он анализирует отчет целиком, формирует его краткое саммари и расставляет приоритеты. Например, может показать фрагменты с наиболее высоким риском неправомерных заимствования, определить части текста, которые выглядят наименее авторскими, объяснить причины срабатываний и предложить, что стоит изменить перед подачей статьи в редакцию.

Пользователь может работать с помощником в двух режимах: получать анализ и рекомендации либо поручать ИИ выполнение действий непосредственно в отчете. Если для анализа недостаточно данных, помощник самостоятельно обращается к внешним источникам — например, находит год публикации упоминаемого в работе исследования или использует дополнительную информацию для оценки конкретного фрагмента.

При этом ИИ не подменяет алгоритмы проверки. Его задача — работать с уже полученными результатами и превращать массив данных, содержащихся в отчете, в понятные выводы и конкретные действия.

«Во многих университетах сформировалась привычка принимать решения о качестве работы «по процентам»: каков процент оригинальности? сколько заимствований? сколько текста система считает сгенерированным ИИ? Но процент сам по себе не является характеристикой качества работы. Два документа с одинаковым показателем могут требовать совершенно разных решений. Нужно посмотреть на источники, понять характер совпадения, оценить контекст и значимость конкретного фрагмента. Это требует квалификации и опыта, а одновременно содержит большой объем рутинной работы. Именно эту часть процесса пользователь системы «Думейт» может сейчас делегировать ИИ-помощнику», — сказал основатель «Думейт» Юрий Чехович.

Таким образом, меняется не столько сам отчет, сколько его роль в процессе проверки. Из конечного документа, который фиксирует нарушения и показатели, он превращается в рабочий инструмент для принятия решений. Автор получает понятные рекомендации по доработке, а преподаватель или другой проверяющий — возможность быстрее разобраться с большим объемом результатов.

Проект ИИ-помощника реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках гранта на разработку российских технологий искусственного интеллекта.

Новая функциональность пока работает в тестовом режиме, не тарифицируется и доступна частным пользователям. «Думейт» собирает обратную связь и оценивает, какие задачи анализа и доработки академических текстов целесообразно передавать ИИ.

По сути, речь идет о переходе от модели «проверить и вынести вердикт» к модели «проверить, объяснить и помочь исправить» — от застывшего отчета к рабочей среде, в которой результат проверки становится началом следующего этапа работы с текстом.