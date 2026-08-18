«Деснол» назвал топ-5 показателей эффективности ТОиР: выполнение ППР считают лишь 14,5% предприятий

Компания «Деснол», разработчик и интегратор экосистемы «1С:ТОИР», на основе исследования «ТОиР под давлением» определила пять наиболее распространенных системных ключевых показателей эффективности для оценки работы ремонтных служб. В исследовании, проведенном Центром экспертизы ТОиР, приняли участие более 200 представителей служб ТОиР из 12 отраслей российской промышленности — от добывающей и металлургической до пищевой и машиностроительной. Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

Топ-5 КПЭ

Наиболее часто применяемые респондентами ключевые показатели эффективности (КПЭ) — процент выполнения графика ППР (14,5%), коэффициент технической готовности (КТГ) (13,3%), общая длительность простоев оборудования (11,5%). Замыкают пятерку лидеров доля внеплановых аварийных работ (9,7%) и среднее время восстановления оборудования после отказа (MTTR) (9%). При этом показатели, связанные с экономической эффективностью, применяются заметно реже: удельные затраты на ремонты учитывают лишь 5,7%, а оборачиваемость складских запасов — 5,5%. Также 11,3% респондентов сообщили, что вообще не используют системные КПЭ для оценки работы ремонтных служб.

Производство ускоряется, а ТОиР остается в режиме реактивности

Более половины опрошенных предприятий (52%) готовятся к росту производственной нагрузки в ближайшие два года и одновременно предъявляют более высокие требования к готовности оборудования, качеству обслуживания и скорости реакции ремонтных служб. Параллельно 57,4% участников исследования назвали нехватку квалифицированного ремонтного персонала главным вызовом, а 30,1% — высокую долю аварийных ремонтов.

Исследование прямо фиксирует режим повышенной реактивности: ресурсы уходят не на плановое обслуживание, а на устранение отказов. При этом показатели, которые помогают разбирать причины отказов, используются редко: среднюю наработку на отказ (MTBF) используют 5,5% респондентов, среднее время восстановления (MTTR) — 9%. Лидируют традиционные плановые метрики — процент выполнения графика ППР (14,5%) и коэффициент технической готовности (13,3%) — но и они не являются массовой практикой.

Профиль зрелости отрасли

Дополнительный барьер — 28% участников указали отсутствие прозрачных данных для принятия решений. Согласно исследованию, это отражает фундаментальную проблему зрелости процессов: без информации о состоянии оборудования, ремонтах и ресурсах предприятиям сложнее принимать обоснованные управленческие решения.

Совокупность этих показателей формирует профиль зрелости отрасли: требования к надежности растут, а измерение эффективности ТОиР остается фрагментарным. Даже наиболее распространенный системный КПЭ — выполнение графика ППР — применяют 14,5% предприятий; 11,3% не используют системные КПЭ вовсе.

Как культура управления влияет на эффективность ТОиР

На этом фоне особенно показательно, как респонденты описывают культуру управления ремонтной службой. 39,5% назвали ее «главное — бесперебойная работа любой ценой». В этой группе реже всего используются ИТ-системы, а нехватка кадров ощущается острее остальных — что согласуется с режимом постоянного «пожаротушения», когда ресурсы уходят на устранение отказов, а не на системное управление надежностью.

На противоположном полюсе — 13,4% участников, для которых характерна культура «основанная на данных и постоянном поиске улучшений». Среди них 100% используют профессиональную EAM-систему или собственные IT-разработки; почти 100% — мобильные решения и инструменты предиктивной аналитики. Компании с культурой данных, а также с открытостью к новым подходам (24,1%), чаще демонстрируют рост инвестиций в ТОиР; предприятия с культурой данных обосновывают затраты цифрами эффективности и роста ключевых КПЭ.

«Героическое устранение последствий аварии пока воспринимается руководством выше, чем отсутствие поломок», — сказал один из участников опроса, инженер по планированию из пищевой промышленности. Такая управленческая логика закрепляет реактивную модель и объясняет, почему метрики анализа причин отказов и экономики ремонта — MTBF, удельные затраты, оборачиваемость запасов — остаются на периферии практики: ценится скорость реакции на отказ, а не системная работа по его предотвращению, несмотря на рост производственной нагрузки и давление на ремонтные службы.

Управление результатами в ТОиР: какие КПЭ внедрять

В Центре экспертизы ТОиР «Деснола» отмечают: для перехода от контроля исполнения планов к управлению эффективностью предприятиям необходимо дополнять традиционные показатели метриками надежности (MTBF, MTTR) и экономики (удельные затраты на ремонты, стоимость простоев, оборачиваемость запасов). Выбор приоритетных КПЭ должен определяться спецификой конкретного предприятия и его производственными задачами.

«Почему-то у нас до сих пор распространен деструктивный культ геройства: мы хвалим людей за то, что они «кинулись на амбразуру» и устранили аварию, но не замечаем, что до этого они не контролировали оборудование, и, собственно, именно из-за этого авария и произошла. На самом деле, геройство — это показатель больших проблем в системе», — сказал Артур Черехович, начальник управления по безопасности и эффективности производственных процессов в Иркутской нефтяной компании, один из экспертов исследования.

Пример из практики

По мнению экспертов Центра экспертизы ТОиР компании «Деснол», переход от контроля исполнения к управлению эффективностью — это следующий шаг для российского ТОиР. Тот, кто сделает его первым, получит не просто более надежное оборудование, а инструмент для эффективного управления, защиты бюджетов и оптимизации затрат. Пример из практики — переход к управлению на основе объективных данных и плановому обслуживанию в результате реформации службы ТОиР и внедрения EAM-системы «1С:ТОИР КОРП» в компании «Ай-Пласт». Проект повышения эффективности ТОиР позволил предприятию сократить длительность простоев оборудования на 10%. Управленческая отчетность стала формироваться на 20% быстрее, а производительность труда в производстве увеличилась на 10%.