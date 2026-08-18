Astra Cloud предоставила Nubes технологическую основу для защищенного облака КИИ

Российский провайдер Nubes запустил защищенное облачное решение для размещения информационных систем значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Облако КИИ «Туча» соответствует требованиям российского законодательства и поддерживает сценарии аттестации ИС. Его основой стала Astra Cloud Platform. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Выбирая технологического партнера, Nubes рассматривал несколько отечественных решений. Многие находились в стадии активной разработки или требовали значительных интеграционных усилий. Выбор был сделан в пользу Astra Cloud Platform, поскольку облачная платформа оказалась наиболее подходящим решением для построения частных и публичных облаков.

Astra Cloud Platform включает все компоненты, необходимые для удобной эксплуатации облака и сертифицированные в соответствии с требованиями регулятора: операционная система Astra Linux Special Edition, виртуализация ПК СВ «Брест», средство резервирования RuBackup, служба каталога ALD Pro, биллинг BILLmanager. Там, где конкретный проект требует дополнительных сертифицированных средств защиты, архитектура расширяется благодаря партнерским решениям.

«Рынок готовых white-label-решений для защищенных облаков пока ограничен, поэтому ключевым критерием для нас была практическая применимость платформы. В случае с Astra Cloud Platform экономия на интеграции оказалась реальной: значительная часть технологического стека и документации уже была собрана в едином контуре. Мы быстрее перешли от работы с отдельными компонентами к настройке сервиса под задачи заказчиков», — отметил Василий Степаненко, генеральный директор Nubes.

Благодаря сотрудничеству с Astra Cloud провайдер сократил объем интеграционных работ, ускорил подготовку инфраструктуры к аттестации и снизил риски зависимости от решений разных производителей. На данный момент Nubes предлагает КИИ-заказчикам понятную модель потребления облачных ресурсов с сохранением привычного уровня удобства и без компромиссов по безопасности.

«Мы создавали Astra Cloud Platform для построения частных и публичных облаков, где вендор отвечает за весь технологический стек — от виртуализации до сервисов управления и безопасности. Кейс Nubes показывает, что этот подход востребован рынком. Сегодня наша платформа готова выступать технологической основой как для корпоративных заказчиков, так и для облачных провайдеров, развивающих собственные сервисы по модели white label», — отметил Виктор Коноплев, директор по продуктам Astra Cloud.