В России стартовали продажи новых вертикальных пылесосов Trouver S7 и S7 Ultra Aqua

Trouver объявляет о начале продаж в России двух новых моделей беспроводных вертикальных пылесосов: S7 и S7 Ultra Aqua. Обе модели объединяют высокую мощность всасывания и систему интеллектуального распознавания загрязнений, которая автоматически подстраивает силу всасывания. Модель S7 Ultra Aqua расширяет эти возможности, добавляя полноценную влажную уборку. Об этом CNews сообщили представители Trouver.

Ключевые особенности серии

Обе модели разработаны для комплексной уборки любых поверхностей и имеют общую базовую комплектацию: основная щетка с зеленой подсветкой, моторизованная мини-щетка для мягкой мебели, щелевая насадка, съемный аккумулятор, зарядное устройство, настенное крепление с функцией зарядки.

Интеллектуальная адаптация и полный контроль: встроенный OLED-дисплей отображает уровень заряда и статус работы. По умолчанию пылесос запускается в режиме AUTO: встроенный датчик загрязнения оценивает масштаб загрязнения и автоматически регулирует мощность всасывания. При необходимости пользователь может вручную выбрать нужный режим (Low, Med, High). Кроме того, специальная зеленая LED-подсветка, интегрированная в основную щетку, выявляет даже скрытую мелкую пыль, невидимую глазу.

Пресс-служба Trouver В России стартовали продажи новых вертикальных пылесосов Trouver S7 и S7 Ultra Aqua

Мощная система фильтрации: пятиступенчатая система фильтрации с 12-конусным циклоном задерживает 99,9% частиц размером от 0,3 мкм, предотвращая потерю силы всасывания и выбрасывая в воздух уже очищенный поток без пыли и аллергенов.

Гигиеничное обслуживание: контейнер объемом 0,5 л очищается одним движением специального кольца-скребка без прямого контакта рук с мусором.

Высокая автономность: аккумуляторная батарея емкостью 7×2500 мА·ч обеспечивает до 80 минут непрерывной работы на одном заряде в экономичном режиме Low без использования моторизованной щетки.

В чем разница между моделями?

Trouver S7 — подходит для повседневной уборки. Устройство оснащено мотором мощностью 535 Вт, который обеспечивает силу всасывания до 30 кПа. Универсальная щетка одинаково эффективно работает на любых поверхностях: она бережно скользит по твердым полам, не оставляя царапин, и при этом глубоко очищает ковровые покрытия.

Trouver S7 Ultra Aqua — пылесос 2-в-1, который справляется как с сухой, так и с влажной уборкой. Мощность мотора здесь увеличена до 700 Вт, а сила всасывания достигает 32 кПа. Ключевые отличия этой модели от младшей S7:

Сухая и влажная уборка: Trouver S7 Ultra Aqua сочетает функции пылесоса и швабры. Специальная насадка с двумя вращающимися дисками позволяет мыть твердые напольные покрытия и эффективно удалять пятна, а высокая мощность всасывания помогает справляться с пылью и сухим мусором.

Двойная универсальная щетка сочетает два типа валиков. Первый оснащен V-образно расположенными щетинками, которые работают как гребень: они прочесывают ковровые ворсинки и вытягивают из глубины застрявшую пыль и шерсть. Второй — это мягкий валик для бережной уборки твердых полов без царапин. Кроме того, специальная гребенчатая структура эффективно предотвращает наматывание волос.

Адаптер для труднодоступных мест позволяет свободно регулировать угол наклона трубки. Это обеспечивает легкий доступ под низкую мебель, такую как кровати, диваны и тумбы, избавляя от необходимости наклоняться или двигать тяжелые предметы.

Доступность

Обе модели уже доступны на маркетплейсах, а в конце августа появятся в продаже на DNS: Trouver S7 по цене от 21,99 тыс. руб, Trouver S7 Ultra Aqua по цене от 29,99 тыс. руб.