Усиленный LTE пришел на Шакшу

Рыбаки и любители загородного отдыха, приезжая на Шакшинское озеро в Забайкальском крае, теперь могут на комфортных скоростях пользоваться привычными интернет-сервисами. Техническая служба «МегаФона» смонтировала телеком-оборудование на южном побережье, благодаря чему в этой локации значительно улучшилось покрытие телеком-сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Шакшинское озеро давно стало одним из любимых мест загородного отдыха для жителей края. В любое время года сюда приезжают, чтобы провести выходные на природе, остановиться на базе отдыха, насладиться тишиной вдали от города и в особенности порыбачить. Водоем популярен среди любителей рыбалки, ведь здесь водятся щука, карась, плотва, окунь, сом и другие виды рыб, а удачная ловля доступна как летом, так и зимой.

Сегодня отдых на природе трудно представить без привычных цифровых сервисов. Абоненты строят маршруты, узнают прогноз погоды, делятся фотографиями в социальных сетях и общаются с близкими. Чтобы даже в период высокой нагрузки пользователям были доступны все необходимые телеком-услуги, специалисты «МегаФона» установили дополнительную базовую станцию.

Оборудование разместили на южном побережье, задействовав оптимальную комбинацию частотных диапазонов. Это позволило обеспечить высокую дальность сигнала, сохранить качество связи даже при одновременном подключении большого количества устройств и ускорить загрузку онлайн-данных. Скорости мобильного интернета в зоне покрытия достигают 70 Мбит/с.

Развитие телеком-инфраструктуры могут оценить не только отдыхающие, но и местные жители. На южной стороне водоема располагаются села Шакша и Беклемишево. Абоненты получили возможность с большим комфортом пользоваться государственными и банковскими сервисами, решать рабочие задачи, получать онлайн-образование, смотреть видео и общаться в мессенджерах.

«Озеро Шакшинское является вторым по величине водоемом Ивано-Арахлейской системы. В рамках подготовки к летнему сезону наши инженеры построили несколько объектов связи на соседнем озере – Арахлее: стабильное LTE-покрытие и быстрый мобильный интернет обеспечены на всей протяженности его побережья. Также дополнительное оборудование установили и на Шакшинском водоеме. Если ранее высокое качество сети было доступно со стороны региональной трассы и села Беклемишево, то сейчас оно появилось в поселении Шакша и его окрестностях», – сказала Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.