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«Точка Банк» запустил выплату зарплаты через СБП

«Точка Банк» добавил в зарплатный проект возможность зачисления через Систему быстрых платежей (СБП) для клиентов. Теперь компании могут отправить выплаты всем сотрудникам одним реестром по номеру телефона — без БИК, номеров счетов и отдельных платёжек на каждого. Деньги поступают на счёт работника в любом банке за 2-3 минуты. Об этом CNews сообщил представитель «Точка Банка».

Начисление зарплаты — один из самых чувствительных процессов для собственников бизнеса и бухгалтерии. Компаниям приходится вручную собирать и сверять банковские реквизиты: одна ошибка в БИК или номере счёта может привести к возврату платежа или задержке выплат. Бухгалтерии приходится регулярно обновлять реквизиты из-за появления новых сотрудников или смены банка действующими. Особенно это становится заметно в компаниях с высокой текучкой – в розничной торговле, логистике, общепите, ИТ-командах или проектном бизнесе.

С выплатой через СБП всё по-другому. Для перевода компании-работодателю нужен только номер телефона. Его сотрудник сам выбирает, в каком банке получать деньги, и может менять его без уведомления бухгалтерии. Зарплата приходит сотрудникам за считанные минуты, что помогает избежать жалоб на долгие зачисления.

Как это работает: компания формирует зарплатный реестр в интернет-банке, указывая номера телефонов вместо полных реквизитов. Банк самостоятельно распределяет деньги через СБП: находит счёт каждого получателя в том банке, который был выбран для зачислений по номеру телефона, и переводит средства туда. Сотруднику ничего настраивать не нужно — достаточно, чтобы у него был подключён приём переводов по СБП. Лимит на перевод зарплаты по СБП — до 1 млн руб. в месяц на клиента.

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«СБП уже стал стандартом для переводов между людьми, и мы видим в этой технологии большой потенциал для бизнеса. Для нас важно, чтобы зарплатный проект для наших клиентов подстраивался под людей, а не наоборот. Мы перенесли в зарплатные выплаты тот же пользовательский опыт, к которому люди привыкли в повседневной жизни, сделав процесс таким же простым и удобным, как обычный перевод по номеру телефона. Работодатель может выплатить зарплату всему коллективу одним реестром, а сотрудникам больше не нужно открывать зарплатную карту, они получают деньги за пару минут на тот банк, который выбрали сами. Обе стороны выигрывают с точки зрения скорости и безопасности», — сказал лидер команды разработки «Зарплатного проекта» в «Точка Банке» Андрей Захаров.

Переводы проходят через инфраструктуру Банка России и «Национальной системы платёжных карт» (НСПК) по каналам шифрования, соответствующим государственным стандартам.

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