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Свежие данные в логах стилеров подорожали почти на 13%

По оценкам Bi.Zone, доля данных, похищенных у пользователей из России, составляет от 14 до 18% от общего объема предлагаемых в даркнете логов стилеров, то есть информации, которую эти вредоносные программы собрали со скомпрометированных устройств. Для сравнения: на долю США, Великобритании и всех стран ЕС в совокупности приходится порядка 40–45% от общего предложения логов. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Чаще всего логи стилеров были доступны покупателям в виде сырых архивов, однако этот сегмент рынка уже перенасыщен из-за большого объема предложений. В то же время наблюдается повышенный спрос на свежие и верифицированные данные, поскольку это увеличивает их ценность для целевых атак.

Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence: «По данным готовящегося исследования «Threat Zone 2026: обратная сторона», свежесть логов — важнейший критерий, от которого зависит их стоимость. Например, данные куки-файлов, которые позволяют атакующим обходить двухфакторную аутентификацию и входить в аккаунт жертвы без ввода логина или пароля, активны от нескольких часов до нескольких дней. Такая информация представляет особую ценность для злоумышленников, планирующих целевые атаки. Именно поэтому стоимость актуальных и свежих логов выросла за последний год почти на 13%».

Полное исследование «Threat Zone 2026: обратная сторона» будет представлено 21 августа 2026 г.

Помимо данных куки, логи стилеров, как правило, содержат токены сессий, данные браузеров, доступы к почте, VPN, облачным сервисам, учетным записям администраторов и подрядчиков и т. д. Приобрести логи злоумышленники могут как «в розницу», так и через облако логов. В первом случае покупатель имеет возможность с помощью разных фильтров выбрать архив с данными, которые интересуют его больше всего. Средняя стоимость одного архива составляет $10–15.

Облако логов представляет собой закрытый сервер или телеграм-канал, куда администраторы ежедневно загружают свежие данные. Приобретая подписку на такой сервис, покупатель получает доступ ко всему объему логов, а не только к конкретному архиву.

Средняя стоимость подписки на облако логов составляет $250-300 в месяц и зависит, помимо свежести данных, также от их качества. Чем лучше набор данных отсортирован и проверен, тем его проще использовать для первичного доступа, фишинга, захвата аккаунтов или обогащения уже существующих баз. Количество подписчиков также влияет на стоимость: чем меньше людей имеет доступ к логам, тем эксклюзивнее содержащаяся в них информация, а значит, ее ценность выше.

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