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Спрос на специалистов по автоматизации в России за 5 лет вырос на 22%

Эксперты hh.ru проанализировали динамику спроса на специалистов в области автоматизации за последние пять лет. Согласно данным исследования, количество вакансий с упоминанием автоматизации процессов в первом полугодии 2026 г. достигло более 130 тыс. вакансий, что на 22% превышает показатель аналогичного периода 2021 г. (более 107 тыс. вакансий). Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

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Лидерами по числу вакансий с упоминанием автоматизации остаются сферы, где цифровая трансформация стала неотъемлемой частью бизнес-процессов. В первую очередь это информационные технологии — более 44 тыс.вакансий, доля 34% от всех вакансий с автоматизацией.

На втором месте — производство и сервисное обслуживание (более 25,9 тыс. вакансий, 20%). Эта сфера показывает не только высокий абсолютный объем, но и значительный прирост вакансий за пять лет (+40%).

Замыкает тройку лидеров строительство и недвижимость (более 15,4 тыс. вакансий, 12%), где автоматизация проектирования, управления объектами и документооборотом постепенно становится стандартом отрасли.

При этом наиболее высокими темпами растет спрос на специалистов по автоматизации в сферах, где ранее был минимальным: страхование (рост в 4,3 раза с 2021 года), юриспруденция (в 3,1 раза) и медицина (почти в четыре раза). Таким образом, автоматизация проникает даже в традиционно консервативные отрасли.

География спроса

Наибольшая концентрация вакансий с требованиями по автоматизации приходится на ключевые деловые центры — Москву и Санкт-Петербург. Однако динамика последних лет показывает постепенное перераспределение спроса в пользу регионов.

Если в 2021 г. на Москву приходилось 37% всех вакансий с упоминанием автоматизации, то к 2026 г. этот показатель вырос до 40%, что ожидаемо связано с общим опережающим ростом спроса на столичном рынке и концентрации крупнейших компаний страны.

Топ-5 регионов по доле вакансий с автоматизацией в 2026 г.: Москва — 40% (более 52 тыс. вакансий); Санкт-Петербург — 10% (более 12 тыс. вакансий); Московская область — 4% (более 5,6 тыс. вакансий); Свердловская область — 3% (более 4,5 тыс. вакансий); Краснодарский край — 3% (более 3,7 тыс. вакансий).

Наибольший прирост спроса на автоматизацию в 2026 г. по сравнению с 2021 г. зафиксирован в Республике Саха (в 2,3 раза), в Тамбовской области (в 2,2 раза), в Республике Хакасия (в два раза), в Сахалинской области (+87%), в Республике Дагестан (+77%), в Новгородской области (+71%), в Московской области (+70%).

Тренды на рынке

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Помимо общего роста, аналитики выделили три ключевых направления автоматизации, которые наиболее часто встречаются в вакансиях, динамика с 2021 г. выглядит следующим образом.

Автоматизация бизнес-процессов — остается лидером, показав рост с более 21 тыс. упоминаний в вакансиях в 2021 г. до 23 тыс. в 2026 г. (+7%). Это направление охватывает внедрение CRM-систем для управления клиентской базой, ERP-решений для планирования ресурсов предприятия, а также цифровизацию рутинных бухгалтерских и управленческих операций.

Автоматизация производства — демонстрирует наиболее уверенный рост. Количество вакансий в этом сегменте увеличилось с более 20,8 тыс.упоминаний в вакансиях до 26,4 тыс. (+27%). В эту категорию входят автоматизированные системы для станков, промышленные роботы на сборочных линиях, системы мониторинга оборудования в реальном времени и автоматизированные линии контроля качества.

HR-автоматизация — самое быстрорастущее направление. За пять лет число вакансий для специалистов по автоматизации кадровых процессов выросло на 78%. Это системы для автоматического скрининга резюме (ATS), платформы для онлайн-оценки сотрудников, цифровые инструменты адаптации новичков и управления эффективностью, ИИ-помощники.

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Ксения Степанова, HRD Skillaz, отмечает: «Общий рост вакансий с упоминанием автоматизации за пять лет составил 22% — это усредненный показатель по всем отраслям. HR-направление растёт заметно быстрее: спрос на специалистов, которые внедряют цифровые решения для кадровых процессов, вырос на 78% — самый высокий показатель среди ключевых направлений. Эта динамика совпадает с тем, что мы видим в найме и в диалогах с HR-директорами. Еще три-четыре года назад автоматизация в HR чаще начиналась со скрининга резюме и рассылок кандидатам. Сейчас компании автоматизируют весь контур найма и адаптации — от первого контакта с кандидатом до онбординга и первых недель работы, когда во многом формируется решение сотрудника остаться в компании. Автоматизация активно проникает в отрасли, которые раньше считались консервативными: юриспруденцию, медицину, страхование. Здесь усложнился сам поиск релевантных кандидатов: там, где раньше вакансию закрывал большой поток откликов, сейчас рекрутеру нужно быстрее отделять подходящих специалистов от нерелевантных резюме и вести коммуникацию с большим числом кандидатов. Автоматизация становится условием, чтобы справляться с объёмом найма без потери качества. Технология берет на себя рутину: сортировку резюме, планирование интервью, первичную коммуникацию. Решение по кандидату остаётся за человеком. Такой баланс дает бизнесу скорость закрытия вакансий, а кандидатам — более прозрачный и предсказуемый опыт, который влияет на бренд работодателя».

«Рынок автоматизации демонстрирует устойчивый тренд на проникновение технологий во все сферы экономики. Драйверами роста становятся отрасли, которые раньше считались "консервативными" — спрос в юриспруденции вырос в 3,1 раза, в медицине — почти в 4 раза, а в страховании — в 4,3 раза. Это говорит о том, что автоматизация перестала быть прерогативой ИТ и производства, она становится универсальным инструментом повышения эффективности для любого бизнеса. При этом наиболее активно работодатели инвестируют в автоматизацию производства, а самым быстрорастущим направлением стала HR-автоматизация, что отражает стремление компаний автоматизировать все, что связано с управлением персоналом — от подбора до оценки эффективности сотрудников», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

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