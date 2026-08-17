Серверы Vekus «Кварк» вошли в реестр Минпромторга

Отечественный производитель расширил возможности применения серверных решений. В перечень российской промышленной продукции были добавлены три серверных модели компании «Векус». Об этом CNews сообщили представители компании «Векус».

Решения на базе процессоров Intel четвертого и пятого поколений прошли экспертизу и признаны соответствующими требованиям локализации. Теперь оборудование может применяться в государственных проектах цифровой трансформации, на крупных предприятиях и объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

В реестр Минпромторга внесены модели серверов с блоками питания на постоянном токе 48В — как стандарт для телеком-оборудования, который упрощает интеграцию серверов в инфраструктуру операторов связи и ЦОД. Резервируемое электропитание 48В DC обеспечивает готовность платформы к работе в сетях 4G и NFV, а также повышает надежность на объектах критической информационной системы.

В основе зарегистрированных изделий — платформа Vekus «Кварк» в двухюнитовом исполнении (2U). Она позиционируется производителем как универсальное решение для высоконагруженных вычислительных сред.

Решение поддерживает до 27 накопителей формата SFF и до двух накопителей M.2 NVMe, установку двух процессоров Intel четвертого и пятого поколений, а также объем оперативной памяти до 6 ТБ.

«Архитектура шасси обеспечивает совместимость с PCIe 5.0 и модулями OCP 3.0, что делает нашу платформу гибкой для любых вычислительных контуров», — сказали специалисты разработчика.

Производитель подтвердил полную совместимость серверной платформы Vekus «Кварк» с широким кругом российских операционных систем, включая «Альт», Astra Linux, «РОСА», BaseAlt, zVirtMAX, «vStack» и «Ред ОС».

ООО «ЦКТ «Векус» продолжает наращивать портфель сертифицированных продуктов: до конца 2026 года ожидается регистрация еще двух разработок компании.