RWB реализует комплекс мер для продолжения занятости сотрудников и исполнителей пострадавших складских комплексов

Группа RWB реализует комплекс мер для поддержки сотрудников и исполнителей пострадавших складских объектов Wildberries. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Для сотрудников и исполнителей RWB индивидуально рассматривает варианты дальнейшего взаимодействия с учетом ситуации на каждом объекте: продолжение деятельности на объекте при наличии такой возможности, перевод на другие объекты компании, в определенных случаях — если другие варианты продолжения занятости не подходят — поиск оптимального решения с учетом конкретной ситуации.

Кроме того, компания организовала бесплатный трансфер до других объектов и возможность размещения в общежитиях, увеличила для исполнителей стоимость выполнения отдельных операций, а также подготовила дополнительные бонусные выплаты.

Группа RWB совместно с профильными ведомствами прорабатывает дополнительные возможности для продолжения занятости. В частности, планируется проведение в соответствующих регионах ярмарок вакансий и других мероприятий с участием потенциальных работодателей. Они позволят всем желающим ознакомиться с доступными вакансиями и другими возможностями занятости.

Мероприятия с потенциальными работодателями уже прошли в Тульской и Самарской областях и планируются в Удмуртской Республике, Волгоградской, Пензенской областях, а также в Краснодарском крае.