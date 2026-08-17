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Россияне стали чаще инвестировать в качественный сон: продажи товаров для спальни выросли более чем в четыре раза

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает, что с начала 2026 г. россияне стали значительно чаще приобретать товары для комфортного и качественного сна на маркетпллейсе «М.Видео». В июне продажи категории в натуральном выражении оказались на 328% выше, чем в январе, увеличившись более чем в четыре раза. Оборот за тот же период вырос на 250%, что свидетельствует о растущем интересе покупателей к комплексному обустройству спальни. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель категории «Мебель» компании «М.Видео» Валерия Карадон: «Мы видим, что покупатели все чаще подходят к выбору товаров для сна комплексно. Если раньше обновление спальни чаще начиналось с покупки новой кровати, то сегодня основным драйвером становятся матрасы, а вместе с ними приобретаются ортопедические подушки, топперы, наматрасники и мебель для спальни. Такой подход говорит о растущем внимании россиян к качеству сна и стремлении создавать дома максимально комфортное пространство для отдыха».

Главным драйвером категории стали матрасы. Во втором квартале их продажи в количественном выражении выросли в 3,3 раза по сравнению с первым. По итогам января-июля на матрасы пришлось 69,4% оборота категории и 73,5% всех проданных товаров для сна.

Второе место занимают кровати, которые формируют 27,5% оборота и 18,3% продаж в количественном выражении. Вместе матрасы и кровати обеспечивают почти 97% оборота категории, подтверждая, что именно обновление спального места остается главным приоритетом покупателей.

Одновременно растет интерес и к товарам, позволяющим сделать сон более комфортным без полной замены мебели. Продажи матрасов-топперов в июне выросли на 175% по сравнению с январем, а их оборот увеличился на 197%. Спрос на ортопедические подушки за этот же период вырос более чем в 16 раз в количественном выражении и более чем в 40 раз в денежном. Положительную динамику также демонстрируют наматрасники, основания для кроватей, туалетные столики, прикроватные тумбы, комоды, шкафы для спальни, банкетки, пуфы и зеркала.

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Несмотря на то, что совокупно сопутствующие товары пока формируют чуть более 3% оборота категории, именно они отражают новый потребительский тренд. Покупатели все чаще подходят к обустройству спальни комплексно, сочетая покупку матраса или кровати с аксессуарами и мебелью, которые помогают создать максимально комфортное пространство для отдыха и восстановления.

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