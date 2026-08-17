Российское видеонаблюдение: уличные PTZ-камеры Panocam PNC-PTZ-8A4X40-G с сертификатом CT-1

«АРМО-Системы» представила российские PTZ-камеры Panocam PNC-PTZ-8A4X40-G с сертификатом СТ-1, которые предназначены для всестороннего уличного видеоконтроля. Модель PNC-PTZ-8A4X40-G базируется на матрице формата 1/1,8 дюйма, использует моторизованный объектив с диапазоном фокусных расстояний 6,5-260 мм и способна транслировать видео с детализацией до 4 МП при 25/30 к/с. Металлический корпус с IP66, встроенный стеклоочиститель, защита от разрядов до 4000 Вольт, а также прожектор ИК-подсветки на 800 м, позволяют эксплуатировать PTZ камеры уличные в различных регионах России практически при любых условиях погоды и освещенности и температурах от -40 до +70 °C. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Использовать PTZ камеры PNC-PTZ-8A4X40-G можно в проектах по импортозамещению, поскольку они, как и многие другие устройства марки Panocam, имеют сертификат СТ-1, подтверждающий российское происхождение оборудования. Эта PTZ камера уличная внесена в Единый Реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга в соответствии с ПП РФ от 10.07.17 № 878 (в редакции от 09.12.23), а статус самой компании «Панокам» как российского производителя промышленной продукции подтвержден по ПП № 719. Следует отметить, что уличная камера PNC-PTZ-8A4X40-G соответствует спецификациям ONVIF для гибкой интеграции в мультибрендовые системы видеонаблюдения.

Всесторонний уличный видеоконтроль на средних и дальних дистанциях обеспечивает эффективный PTZ функционал камеры. PNC-PTZ-8A4X40-G имеет поворотный механизм, который выполняет вращение видеомодуля в горизонтальной плоскости на 360° и его наклон от -82° до +58° по вертикали с угловыми скоростями до 90°/с и 9°/с, соответственно, и поддерживает автореверс. Данная PTZ камера уличная использует трансфокатор с фокусным расстоянием 6,5-260 мм (40-кратный оптический зум) и скоростью масштабирования, составляющей порядка 3,5 секунды. Для автоматизации процесса видеомониторинга PNC-PTZ-8A4X40-G поддерживает программирование до 255 PTZ предустановок и назначение до 4 зон интереса (ROI).

Уличное исполнение PNC-PTZ-8A4X40-G включает защищенный по классу IP66 металлический корпус, защиту от скачков напряжения до 4 кВ, стеклоочиститель смотрового окна и обеспечивает работоспособность камеры PTZ в достаточно широком диапазоне температур – от -40 до +70 °C. Для поддержания образцового качества изображения при сложных внешних условиях PTZ камера уличная имеет высокую чувствительность до 0,0005 лк (с технологией Starlight), позволяет задействовать различные режимы экспозиции, функции BLC, HLC и «антитуман», стабилизацию изображения, шумоподавление 3D DNR. ИК-прожектор с дальностью подсветки до 800 метров задействуется при снижении освещенности.

Трансляция видео от PNC-PTZ-8A4X40-G в режиме реального времени, как и запись на встраиваемую карту памяти microSD/SDHC/SDXC емкостью до 256 ГБ и/или на сетевое хранилище NAS, настраивается в зависимости от задач видеоконтроля. При этом PTZ камера уличная способна передавать изображение тремя конфигурируемыми потоками в двух форматах сжатия (H.265, H.264), с максимальной детализацией 2560х1440 пикселей (4 МП) при фреймрейте до 25/30 к/с. Встроенная видеоаналитика PNC-PTZ-8A4X40-G обеспечивает выявление пересечения границ, быстрое обнаружение движения, детекцию лиц и др.

4-мегапиксельная PTZ камера уличная PNC-PTZ-8A4X40-G марки Panocam доступна в «АРМО-Системы».