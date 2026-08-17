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Решения «СберТеха» прошли испытания на отраслевом полигоне ИЦК «Финансы»

Российский разработчик ПО «СберТех» подтвердил полное соответствие своих решений современным стандартам и задачам финансового сектора. Сразу три программных продукта — система управления бизнес-процессами Platform V Flow, решение для управления контейнерными приложениями Platform V DropApp и система управления базами данных Platfrom V Pangolin DB — прошли комплексные испытания на отраслевом полигоне индустриального центра компетенций «Финансы». Об этом CNews сообщил представитель «СберТеха».

Результаты тестов демонстрируют необходимую функциональность и производительность решений для реальной эксплуатации на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) в банках, страховых и других финансовых компаниях.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Отраслевой полигон выступает важной площадкой для развития финансового рынка и укрепления технологического суверенитета России. Он позволяет провести независимую оценку программных решений в условиях высоких нагрузок, максимально приближенных к реальным сценариям использования. Для нас успешное прохождение испытаний — возможность подтвердить зрелость и актуальность наших продуктов для импортозамещения в финансовой сфере, а для компаний отрасли — найти надежные и эффективные инструменты для своих бизнес-задач. Так, совместными усилиями участников рынка мы вносим вклад в развитие устойчивого, технологически независимого ИТ-ландшафта российской экономики».

Platform V Flow — система для моделирования, автоматизации и оптимизации бизнес-процессов. Она позволяет проектировать процессы в визуальном редакторе, оркестрировать сервисы и работать с пользовательскими задачами. Система уже применяется во множестве сервисов «Сбера», гарантируя исполнение более миллиарда экземпляров критически важных процессов в квартал. В рамках испытаний отраслевого полигона Platform V Flow обеспечила эффективное управление сложными бизнес-процессами на полностью отечественном стеке технологий.

Platform V DropApp — корпоративное решение полного цикла для управления контейнерными кластерами и нагрузками. Оно гарантирует непрерывную доступность систем даже при сбоях отдельных компонентов инфраструктуры и позволяет динамически адаптировать вычислительные ресурсы к пиковым нагрузкам, что особенно важно для финансовых сервисов. В ходе тестирования Platform V DropApp прошло проверку масштабируемости и отказоустойчивости при моделировании реальных нагрузок на промышленную инфраструктуру.

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Platform V Pangolin DB — система управления базами данных (СУБД) для повышенной безопасности и надежности высоконагруженных систем. Производительность и эффективность Platform V Pangolin DB доказаны эксплуатацией в крупнейших компаниях России. На полигоне СУБД продемонстрировала стабильность работы на примере типовых случаев использования.

Поставщиками оборудования для инфраструктуры тестирования стали операторы отраслевого полигона — компании SberDevices и Yadro. На базе их серверов были спроектированы и развернуты стенды для проведения испытаний.

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