Пушистый тренд: «Ozon Селект» отметил рост спроса на меховые аксессуары

«Ozon Селект» проанализировал продажи аксессуаров за первые шесть месяцев 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и выяснил, что россияне стали чаще выбирать вещи с пушистой фактурой. Тренд охватил не только сумки и клатчи, но и небольшие детали — брелки, подвески и чехлы для техники. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Самый заметный рост показали меховые косметички: их стали покупать в 8,5 раз чаще, чем год назад. Из привычного предмета для хранения косметики они превращаются в самостоятельный аксессуар, который можно носить внутри большой сумки или использовать отдельно. При этом пушистыми становятся и сами сумки. Продажи сумок из искусственного меха выросли в 1,5 раза, а клатчей с мягкой ворсистой фактурой — в 1,7 раз. Один такой элемент можно сочетать с лаконичным пальто, жакетом, денимом или трикотажем.

Интерес к пушистой фактуре заметен и среди небольших украшений. По данным «Ozon Селект», спрос на пушистые подвески вырос почти в четыре раза, а на брелки — в три раза. Такие детали позволяют добавить в образ необычный акцент, который дополняет другие элементы гардероба: их часто закрепляют на сумке, рюкзаке или ключах.

Пушистый тренд добрался и до аксессуаров для гаджетов: чехлы из искусственного меха для телефонов стали покупать в два раза чаще, а чехлы для наушников — в 1,3 раза. Мохнатые чехлы легко перекликаются с сумками, брелками и подвесками и добавляют образу еще одну заметную деталь.