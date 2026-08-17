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Подготовленные в МФТИ иностранные школьники завоевали 22 медали на международной олимпиаде по информатике

Школьные сборные девяти стран, прошедшие подготовку в Московском физико-техническом институте в рамках международных сборов по олимпиадному программированию «РуКод», успешно выступили на Международной олимпиаде по информатике (IOI 2026) в Ташкенте. Участники завоевали в совокупности 22 награды: три золотые, восемь серебряных и 11 бронзовых медалей. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

В 2026 г. в сборах в МФТИ приняли участие команды из девяти стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кипра, Кыргызстана, Пакистана, Туркменистана, Турции. Подготовкой школьников к соревнованиям в июне 2026 г. занимались методисты и тренеры «РуКод». Во время сборов участники решали задачи олимпиадного уровня и отрабатывали мастерство, чтобы сразиться с сильнейшими командами мира и завоевать медали для своих стран.

«Международные сборы «РуКод» по олимпиадному программированию – это эффективная модель распространения российской экспертизы в области подготовки к IOI. В 2026 г. мы расширили географию участников – к программе присоединились команды из девяти стран, и этот рост напрямую отразился на результатах. Успехи команд подтверждают, что выстроенная система тренировок и психологической подготовки работает и позволяет школьникам раскрывать свой потенциал на самом высоком международном уровне», – сказал директор Высшей школы программной инженерии МФТИ и руководитель тренерского штаба сборной России на международной олимпиаде по информатике Алексей Малеев.

С 2025 г. Международные сборы «РуКод» проходят в рамках утверждённого правительством России ежегодного Международного чемпионата по алгоритмическому программированию. Участники сборов из перечисленных стран автоматически приглашаются к участию в суперфинале чемпионата «РуКод», который пройдёт в декабре 2026 года в Москве.

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38-я Международная олимпиада по информатике проходила с 9 по 16 августа и включала два пятичасовых тура, в ходе которых участникам предстояло решить суммарно шесть алгоритмических задач. Команда России завоевала на IOI две золотые и две серебряные медали.

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