«Почта России» запустила и адресную рекламную рассылку для бизнеса

«Почта России» добавила новую услугу для предпринимателей и компаний. Теперь бизнес-клиенты могут оформить печать и адресную рассылку рекламных листовок онлайн. Также клиенты компании могут дистанционно получить входящую корреспонденцию в цифровом формате. Об этом CNews сообщил представитель «Почты России».

«Почта России» запустила сервис для поддержки локального бизнеса: клиенты могут онлайн запускать рекламные кампании. Предприниматель загружает в личный кабинет макет рекламной листовки, которую хочет разослать в печатном виде по городу, выбирает необходимый формат печати и отмечает на карте районы распространения. «Почта России» распечатывает листовки в указанном количестве и организует их рассылку по выбранным адресам.

Сервис оцифровки позволяет получать письма без посещения почтового отделения. Клиент подключает услугу в личном кабинете, после чего «Почта России» оцифровывает поступившую на его имя корреспонденцию и отправляет электронную копию в формате PDF. Услуга ориентирована на индивидуальных предпринимателей и компании, которым важно оперативно получать деловую корреспонденцию.

Таким образом, обе услуги можно получить онлайн через личный кабинет — от получения цифровых копий писем до запуска печати и рассылки печатных рекламных материалов. Сегодня сервисами «Почты России» активно пользуются более 200 тыс. предпринимателей. Ежемесячно к «Почте России» подключаются еще от 3 тыс. до 4 тыс. новых клиентов.

«Мы постоянно развиваемся, чтобы поддерживать бизнес наших клиентов. И две новые услуги ориентированы именно на это — они помогут предпринимателям сэкономить время и решать больше задач быстро и онлайн. Теперь бизнес-клиенты могут получать корреспонденцию в формате PDF и запускать адресное распространение рекламных материалов через личный кабинет. Например, какая-нибудь фитнес-студия при открытии новой точки сможет загрузить макет листовки, выбрать нужные адреса, а «Почта России» возьмет на себя печать и доставку», — сказала Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса «Почты России».