Мужчины скрывают поиск новой работы от начальства чаще, чем женщины

Совмещать текущую занятость с поиском нового места является обычной практикой для 7 из 10 россиян, каждый второй из них действует открыто. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Искать новое место, еще не уволившись со старой работы, доводилось 70% россиян («Семейный человек не может уйти в никуда»). Лишь 30% опрошенных никогда не пробовали совмещать эти процессы («Сначала увольнение, а потом поиск. Если работаешь с утра до вечера, то как найдешь?»).

Россияне от 35 лет чаще тех, кто моложе, ищут новое место, не увольняясь со старого.

Среди обладателей высшего образования так ищут работу 74%, а среди тех, у кого среднее профессиональное, — 70%.

Респонденты с доходом от 100 тыс. руб. реже уходят «в никуда» (74—75%), чем зарабатывающие меньше (69%).

Большинство тех, кто ищет работу, не увольняясь с предыдущего места, не делает из этого тайны (53%). Сознательно утаивал от начальства попытки трудоустройства 31% опрошенных.

Мужчины «шифруются» чаще, чем женщины (33 и 29% соответственно), а россияне 45+ — чаще, чем те, кто моложе (34 и 29%).

Среди россиян с высшим образованием тайно ищут новую работу 34%, а среди имеющих среднее профобразование — 28%.

Россияне с доходом от 100 до 150 тыс. руб. чаще действуют конфиденциально (36%), чем те, кто зарабатывает меньше (30%) или больше (29%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 565

Время проведения: 26 июля — 7 августа 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов.