«Гравител» научил голосового робота считать сроки ТО и самому возвращать клиентов в автосервис

Средний автосервис теряет клиентов не потому, что делает свою работу плохо, а потому что забывает о них вовремя. Машина прошла ТО, данные легли в CRM и на этом коммуникация с владельцем чаще всего прерывается до следующего визита, если он вообще случится в том же сервисе. «Гравител» предложил триггерный модуль, который сам считает, когда клиенту пора возвращаться, и сам же звонит ему с напоминанием без участия администратора. Об этом CNews сообщили представители «Гравител».

Как это устроено технически

В основе модуля связка двух технологий: интеграционной платформы для CRM и голосового робота AiCall. Интеграция с CRM (готовые модули для «Битрикс24», amoCRM, «1С», RetailCRM и 90+ других систем, плюс открытый REST API с вебхуками) позволяет системе видеть историю обслуживания каждого автомобиля – дату последнего визита, вид работ, пробег. На основе этих данных модуль автоматически рассчитывает дату следующего ТО и, когда срок подходит, через вебхук запускает исходящий звонок голосового робота AiCall.

Робот не просто проигрывает запись: он распознает естественную речь с точностью, понимает намерение собеседника и ведет живой диалог – уточняет, удобно ли записаться на конкретное время, отвечает на вопросы о стоимости работ и при необходимости сразу оформляет запись, которая попадает обратно в CRM. Похожий сценарий уже отработан на страховых компаниях, где робот заранее напоминает клиентам об истечении полиса ОСАГО и присылает ссылку на оплату – для СТО логика та же, только вместо полиса триггером служит расчетный срок технического обслуживания.

Что меняется для автосервиса

Не нужно вручную вести таблицы напоминаний. Расчет даты ТО и запуск звонка происходят автоматически на основе данных, которые уже есть в CRM.

Клиент получает напоминание вовремя, а не когда администратор наконец вспомнил о нем между текущими заказами.

Звонки не теряются из-за загрузки персонала. Робот может обзванивать большую базу клиентов параллельно, не отвлекая администраторов от работы с текущими посетителями на месте.

Результат звонка сразу фиксируется в CRM – согласился клиент на запись, попросил перезвонить позже или отказался, – так что менеджеру не приходится восстанавливать историю вручную.

Меньше повторных обращений в другие сервисы. Своевременное напоминание удерживает клиента у того же СТО, где машина уже стоит на учете, вместо того, чтобы он искал сервис заново, когда о ТО напомнит только загоревшийся индикатор на панели.

Для СТО, в отличие от разовой продажи, ключевая метрика – это повторные визиты: именно они формируют основную выручку сервиса на дистанции. До сих пор удержание клиентов в этом сегменте держалось либо на личной памяти администратора, либо на рассылках, которые легко пропустить. Голосовой звонок с живым диалогом работает иначе: он не теряется в потоке уведомлений и позволяет закрыть запись на визит сразу же, в моменте разговора.