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Exlantix ET8: интеллектуальная парковка для спокойствия в каждой поездке

Для автомобиля премиум-класса комфорт и уверенность должны сопровождать водителя на каждом этапе поездки. Новый флагманский шестиместный внедорожник Exlantix ET8 предлагает ряд интеллектуальных технологий, призванных сделать повседневное вождение максимально спокойным и интуитивным. Одной из ключевых особенностей модели является комплекс систем помощи при парковке, входящий в стандартное оснащение внедорожника. Об этом CNews сообщили представители Esteo.

Системы автоматической и дистанционной парковки (APA и RPA) используют данные 12 ультразвуковых датчиков и четырех камер кругового обзора, распознавая параллельные, перпендикулярные и диагональные парковочные места. Система поддерживает парковку передним и задним ходом, автоматически управляя рулением, ускорением, торможением и переключением между режимами D и R. Это позволяет выполнять маневр плавно и точно. При этом автомобиль учитывает изменения окружающей обстановки, сканируя пространство вокруг в процессе парковки.

Возможности системы не ограничиваются использованием размеченных парковочных мест. В Exlantix ET8 предусмотрена функция, позволяющая водителю самостоятельно указать целевую зону на экране мультимедиа. Система оценивает возможность маневра и выполняет парковку в заданной области.

Функция помощи при маневрировании облегчает выезд из ограниченных пространств. Автомобиль автоматически двигается задним ходом по ранее пройденной траектории со скоростью до 15 км/ч и на расстояние до 50 метров. Это особенно удобно в узких переулках и тесных дворовых проездах.

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Система дистанционной парковки (RPA) позволяет припарковать Exlantix ET8 после того, как водитель покинул салон, и поддерживает параллельную, перпендикулярную и диагональную парковку. Ее дополняет функция дистанционного въезда и выезда — если автомобиль оказался на тесной автостоянке между соседними машинами, водитель может удаленно переместить его вперед, освободив пространство для комфортной посадки и высадки пассажиров. При этом ET8 автоматически остановится в случае возникновения статичного или движущегося препятствия на пути

Рекомендованная розничная стоимость Exlantix ET8 составляет 7,49 млн руб. Кроме того, модель включена в государственную программу поддержки автомобилей на новых источниках энергии (NEV), предусматривающую дополнительную фиксированную выгоду в размере 925 тыс. руб.

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