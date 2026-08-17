E-Promo Group усиливает присутствие в Узбекистане

E-Promo Group зарегистрировала локальное юридическое лицо в Узбекистане. Решение связано с прогнозом роста рекламного рынка страны на 30%–40% ежегодно в ближайшие годы. Прогноз основан на сравнении динамики рынка с Казахстаном и другими странами СНГ, а также на темпах цифровизации отрасли. К моменту открытия компания уже подписала три контракта на рынке. Об этом CNews сообщили представители E-Promo Group.

Развитию региона способствует системная работа государства по привлечению инвестиций и созданию комфортных условий для международного бизнеса. Отдельного внимания заслуживают специальные экономические зоны и меры поддержки инвесторов: налоговые льготы, упрощение процедур получения разрешений.

Параллельно растет интерес к Узбекистану со стороны международных брендов, работающих на потребительских рынках. Все больше компаний рассматривают страну как перспективное направление для развития продаж и маркетинговых инвестиций. Значительную активность проявляют китайские инвесторы, которые запускают новые проекты в стране. Рост экономики и приток международных брендов формируют устойчивый спрос на рекламные услуги. Однако работать с аудиторией здесь приходится иначе, чем на привычных рынках.

Узбекистан — рынок с уникальным гибридным покупательским путем: интернетом пользуются 94,2% населения, однако на e-commerce приходится около 3,8% розничного рынка. Значительная часть коммуникации между брендами и потребителями проходит в Telegram, социальных сетях и мобильных приложениях, а для некоторых компаний сайт вовсе не является основной точкой контакта. Пользователи сравнивают цены на классифайдах и маркетплейсах, но покупки по-прежнему совершают офлайн.

Готовую медиастратегию из России или других рынков нельзя просто перенести в Узбекистан — роль каждого канала необходимо определять заново. Ключевая боль международных брендов — это слепые зоны в аналитике гибридной воронки. Стандартные системы часто теряют путь пользователя из Telegram-канала или чат-бота в офлайн-точку продаж. Именно этот разрыв в аналитике и стал ключевым вызовом, который E-Promo Group закрыла в рамках первых проектов. Клиенты запрашивали не разрозненную закупку инвентаря, а единый контур со стратегией, медиапланированием и оценкой ROMI с учетом локальной специфики.

«Центральная Азия — один из наиболее динамично развивающихся регионов Евразии, и Узбекистан играет в этом ключевую роль. Интерес к стране виден не только на уровне обсуждений: на TIIF-2026 было заключено 166 инвестиционных соглашений на общую сумму $43,1 млрд. Для компаний, которые запускают или расширяют бизнес в стране, следующим шагом становится выстраивание продаж, маркетинга и взаимодействия с локальной аудиторией. При этом объем медиапотребления здесь находится на высоком уровне, а структура бюджетов многих компаний пока не соответствует изменившемуся потребительскому поведению — этот разрыв создает значительный потенциал для роста digital-рекламы. Игроков, готовых инвестировать в развитие региона на длинной дистанции и работать с учётом локальной специфики, пока немного. Для нас открытие локальной компании — часть долгосрочной стратегии», — сказал основатель E-Promo Group Антон Черноталов.

Создание локального юридического лица позволит E-Promo Group заключать договоры и вести расчеты в национальной валюте, упростит взаимодействие с местными рекламодателями, партнерами и медиаплощадками. Реализация первых проектов осуществляется объединенной региональной командой E-Promo Group.