«Диасофт» расширила возможности «Сервиса интеллектуального парсинга документов»

Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей программного продукта «Сервис интеллектуального парсинга документов», входящего в состав решения «Фабрика данных» (Digital Q.DataFactory). Продукт предназначен для автоматизированной обработки данных из файлов различных форматов (PDF, DOCX, PPTX, XLSX, изображения, аудио) и преобразования в структурированный вид (JSON, Markdown, HTML) для последующей аналитики и использования в ИИ-сценариях.

В продукте «Сервис интеллектуального парсинга документов» реализован ряд доработок, расширяющих его интеграционные и эксплуатационные возможности: гибкое подключение внешних визуально-языковых моделей (Visual Language Models, VLM) через шлюз вызова ИИ-моделей. Модель анализа больше не «зашита» в образ сервиса: можно использовать любую подходящую VLM без пересборки и перевыпуска образа; конвейерная обработка нескольких документов из файловых хранилищ. Сервис автоматически извлекает пакет файлов и обрабатывает их, исключая необходимость поштучного вызова API для каждого документа; поддержка SSO. Пользовательский интерфейс и API интегрируются с единой системой аутентификации заказчика; локализация интерфейса. Добавлена возможность переключения на русский язык для промышленного использования.

Расширение функциональности продукта обеспечивает безопасность и управление доступом за счет централизованной аутентификации через SSO и разграничения прав. Также обеспечена гибкость интеграции ИИ-моделей.

Илья Шуйков, руководитель продукта «Фабрика данных», сказал: «Мы оперативно развиваем функциональность продукта, ориентируясь на пожелания и потребности заказчиков. Главное изменение в этом релизе продукта – исключение жесткой привязки к конкретной VLM. Теперь через шлюз вызова ИИ-моделей заказчик сам может выбирать, какую модель использовать, и при необходимости менять ее без пересборки сервиса. Это дает настоящую гибкость. Доработки по безопасности и локализации делают продукт еще более удобным для использования в корпоративной среде».

Обновленный «Сервис интеллектуального парсинга документов» уже доступен клиентам «Диасофт». Доработки выполнены с учетом запросов заказчиков и направлены на повышение гибкости, безопасности и удобства интеграции в ИТ-ландшафт.