Чужие драмы: зачем россияне следят за скандалами в соцсетях

В 2026 г. искренность в интернете вышла на новый уровень: теперь не только блогеры рассказывают о деталях своей личной жизни, но и обычные пользователи стали гораздо откровеннее делиться своими драмами. Медиахолдинг Rambler&Co спросил интернет-пользователей, как часто они следят за чужими разводами, скандалами, конфликтами и разоблачениями в соцсетях и медиа и что именно привлекает их в таких историях. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

Большинство опрошенных россиян (45%) стараются пролистывать контент с чужими драмами. Еще 24% сталкиваются с подобными историями случайно, но специально их не ищут. 16% обращают внимание на скандалы несколько раз в месяц, если история сильно «завирусилась», а 15% признаются, что это один из их самых любимых форматов контента.

Главным магнитом для тех, кто вовлекается в интернет-драмы, остается элемент расследования, стремление почувствовать себя детективом. Так, 48% респондентов интересуют скриншоты переписок, последовательность событий и возможность разобраться, кто в конфликте прав, а кто виноват. Почти каждый пятый (19%) отмечает, что не всегда понимает, почему продолжает следить за развитием истории, но остановиться уже сложно. Для 17% такие сюжеты становятся поводом сравнить происходящее со своим опытом, а 16% воспринимают их как эмоциональный контент, который может заменить фильм или сериал.

При этом большинство (67%) называют такие истории нейтральным фоновым контентом. 18% говорят, что иногда после просмотра чужих проблем им даже становится легче – появляется ощущение, что в собственной жизни не все так плохо. 9% получают удовлетворение от интересного сюжета, а 6%, напротив, начинают больше думать о личных проблемах и чувствуют себя хуже.

По мнению 59%, интерес к интернет-сплетням чаще объясняется не стремлением разобраться в чужой жизни, а работой алгоритмов. 16% полагают, что причина популярности в стремлении понимать, как люди действуют в кризисных ситуациях. Для 13% это способ не чувствовать одиночества и стать частью общего инфополя, а 12% считают, что подобные сюжеты дают сильные эмоции, которых иногда не хватает в обычной жизни.

К превращению личных историй блогеров в публичные интернет-сериалы аудитория относится скорее критично. 67% респондентов считают, что вместо рассказов о разводах, конфликтах и изменах авторам стоило бы создавать более полезный контент. Еще 18% допускают такой формат, но считают важным соблюдать границы и не вовлекать в публичный конфликт детей, партнеров и близких. 8% воспринимают откровенные истории как нормальный формат, если они рассказаны честно и без манипуляций. Лишь 7% уверены, что без подобных сюжетов интернет был бы скучнее.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 6 по 13 августа 2026 г., в нем приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей.