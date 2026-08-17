Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Без лишних слов: в «СберБанк Онлайн» появились реакции на переводы

В «СберБанк Онлайн» теперь можно поблагодарить человека, который отправил перевод, — в пуш-уведомлении о входящем переводе появилась возможность оставить реакцию. Она доступна пользователям приложения на Android версии 17.7 и выше. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Достаточно одного нажатия — и выбранный эмодзи моментально отправляется человеку, который перевел деньги. Причем сделать это можно прямо из пуш-уведомления, даже не заходя в приложение. Сейчас доступно восемь реакций на любой случай: от пламенного «огня» до теплого «сердечка» или одобрительного «лайка» — каждый найдет ту, которая лучше всего выражает его настроение. Ответить на перевод можно в течение 24 ч после получения средств.

Сергей Шкаринов, директор дивизиона, лидер продукта «Уведомления» Сбербанка: «Переводы давно стали частью общения между людьми. Мы отправляем деньги родителям и детям, помогаем друзьям, поздравляем близких — и часто добавляем к переводу несколько тёплых личных слов. Теперь на такой перевод можно так же просто ответить: одним нажатием показать, что деньги дошли, или поблагодарить с помощью подходящего эмодзи. Мы хотим, чтобы привычные финансовые сервисы были не только удобными, но и человечными».


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Почему проект импортозамещения не заканчивается запуском

Платите цифрами, пользуйтесь приложением. Российские банки закрывают тысячи отделений и не подпускают россиян к наличным

Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА

Россиян спасают от отсутствия интернета. Оплачивать проезд теперь можно по SMS

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще