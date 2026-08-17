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«Авито Работа»: сфера производства промышленного оборудования стала лидером по росту числа вакансий со стажировками

Количество вакансий со стажировками в сфере производства промышленного оборудования и станков выросло на 111% в первом полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Это самый высокий показатель динамики среди исследованных отраслей промышленности. Среднее зарплатное предложение для стажеров в этой сфере составило 90 000 руб. в месяц. Такие данные приводят эксперты «Авито Работы» по итогам анализа вакансий, опубликованных на платформе. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Значительный рост числа стажерских позиций зафиксирован и в других отраслях промышленного сектора. В добыче и переработке угля, руд и других полезных ископаемых количество таких вакансий увеличилось на 54%, а средняя предлагаемая зарплата составила 75 000 руб. в месяц.

Металлургическая промышленность показала прирост на 23% и одновременно заняла первое место по абсолютному числу вакансий со стажировками среди всех исследованных сфер. Среднее зарплатное предложение здесь достигло 91 137 руб. в месяц.

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Среди федеральных округов наиболее заметный рост вакансий со стажировками в металлургической промышленности зафиксирован в Приволжском — на 82%. Среднее зарплатное предложение для соискателей здесь составило 115 000 руб. в месяц. В Центральном федеральном округе количество таких вакансий выросло на 78%, а среднее зарплатное предложение составило 105 000 руб. в месяц. В Северо-Западном федеральном округе число предложений со стажировками стало выше на 16%, при этом работодатели в среднем предлагали 80 000 руб. в месяц.

«На фоне структурного дефицита кадров работодателям важно расширять кадровый резерв и искать новые способы привлечения специалистов. По данным аналитического дайджеста Авито Работы по II кварталу, молодые кандидаты 18–29 лет остаются одним из перспективных источников такого резерва: многие из них только выходят на рынок труда и еще не успели получить большой профессиональный опыт, а уровень вовлеченности этой возрастной группы составляет около 69% у мужчин и 58% у женщин. Поэтому стажировки становятся эффективным инструментом раннего привлечения таких специалистов — они позволяют компании познакомить кандидата с профессией и сформировать необходимые навыки еще до выхода на полноценную позицию. Рост числа вакансий со стажировками в производственных сферах показывает, что работодатели все активнее используют этот подход для решения кадровых задач», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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