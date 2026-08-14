Zala Т-16 отработали задачи на учениях в Хакасии

В Ширинском районе Республики Хакасия завершились трехдневные межведомственные учения внешних пилотов беспилотных авиационных систем. Специалисты МЧС, МВД, Росгвардии и Министерства лесного хозяйства региона обменялись опытом и отработали совместные действия при реагировании на чрезвычайные ситуации. Одним из ключевых этапов стали ночные полеты комплекса Zala Т-16 Аппарат оснащен высококачественной оптикой и тепловизором, что позволяет уверенно решать задачи в темное время суток и обнаруживать человека в лесном массиве. Об этом CNews сообщили представители Zala.

Важное преимущество Zala Т-16 — продолжительность полета: комплекс способен находиться в воздухе более четырех часов. Надежная помехозащищенная связь и альтернативная навигация обеспечивают устойчивую видеотрансляцию даже в сложной радиоэлектронной обстановке. Благодаря этому специалисты могут непрерывно отслеживать изменения оперативной обстановки и мгновенно реагировать на нештатные ситуации.

Пресс-служба Zala Zala Т-16 отработали задачи на учениях в Хакасии

В МЧС подчеркивают, что беспилотные комплексы значительно упрощает работу ведомства: по сравнению с пилотируемой авиацией применение БВС позволяет быстрее и с меньшими затратами решать задачи мониторинга паводков, ледовой обстановки, природных пожаров, а также проводить поисково-спасательные работы.