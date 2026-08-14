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Versta.io и сервис «Контура» запускают аутсорсинг подписания перевозочных документов

Цифровой логистический оператор versta.io расширяет возможности работы с электронными перевозочными документами. Платформа versta.io интегрирована сервисом для обмена электронными перевозочными документами (ЭПД) «Логистика» от «Контур.Диадока». Клиенты могут работать с ЭТрН и другими перевозочными документами в «едином окне» через операторов. В рамках партнерского пакета клиенты смогут выбрать удобный сценарий работы: подписывать документы самостоятельно или передать этот процесс на аутсорсинг логистическому оператору. Об этом CNews сообщили представители versta.io.

В рамках партнерства versta.io и сервиса Логистика предусмотрены два формата взаимодействия с клиентами. Первый – совместное коммерческое предложение: в этом случае versta.io предоставляет ИТ-инфраструктуру для работы с ЭПД, а также берет на себя полное управление пакетами документов, включая создание уникального идентификатора в сервисе транспортного ЭДО для клиента.

Второй формат – совместное решение для крупных корпоративных заказчиков, которым важно сохранить прямые коммерческие отношения с «Контуром». В этом сценарии клиент заключает отдельный договор с сервисом «Логистика» и оплачивает лицензии и документы напрямую оператору, а versta.io обеспечивает логистический контур: работу с заказами, оформление и сопровождение перевозочных документов в своей системе.

Для удобства работы в личном кабинете versta.io, для работы с электронными перевозочными документами предусмотрен отдельный раздел ЭПД. Пользователь видит реестр входящих и исходящих документов, статусы по каждому заказу, может подключать операторов ЭДО и подписывать документы прямо в интерфейсе платформы. Логистам не нужно переключаться между несколькими системами – заказ, перевозочные документы и подписание находятся в одном рабочем пространстве по принципу «единого окна».

При этом клиент может выбрать один из двух сценариев работы с ЭПД: самостоятельное подписание документов сотрудниками компании через интерфейс versta.io или передача подписания на аутсорсинг. Во втором случае versta.io подписывает документы от лица клиента на основании машиночитаемой доверенности. Для подтверждения действия достаточно принять документ в личном кабинете, мобильном приложении versta.io или через бота в мессенджере.

«Интеграция versta.io с «Логистикой» позволяет компаниям упростить переход на электронные перевозочные документы, снизить количество ручных операций и минимизировать риски допущения ошибок при подписании и обработке документов», – сказал Иван Семочкин, эксперт по продуктовым решениям сервиса Логистика от «Контур.Диадока».

Аутсорсинг подписания перевозочных документов позволяет решить сразу несколько задач бизнеса.

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Прежде всего, передача подписи снимает с клиента необходимость постоянно отслеживать актуальность всех имеющихся доверенностей в компании. Больше не нужно контролировать, кто из сотрудников находится в отпуске, на больничном или больше не работает в компании, чтобы вовремя переназначать полномочия.

И, наконец, аутсорсинг избавляет компанию от необходимости подготавливать рабочие места для сотрудников, которые имеют право подписи, что экономит ИТ-ресурсы и время команд.

«Наша задача – сделать переход на ЭТрН максимально простым для бизнеса. Поэтому мы предлагаем клиентам гибкую модель: они могут работать напрямую с логистическими заказами в versta.io, использовать возможности сервиса Контура для электронного документооборота в перевозках, а при необходимости полностью передать подписание документов нам как оператору на основании МЧД. В результате логисты остаются в привычном интерфейсе versta.io, финансовые и юридические службы работают с документами в привычной системе, а бизнес получает прозрачный и устойчивый процесс без лишней административной нагрузки», – сказал Виктор Сизов, сооснователь цифрового логистического оператора versta.io.

Кроме того, работа с ЭТрН доступна, в том числе, и через бесплатную платформу для экспедиторов «Место X», разработанную компанией «Цифровая логистика».

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