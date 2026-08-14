Россияне начали репетировать разговоры с начальством с помощью ИИ

Искусственный интеллект становится для сотрудников своеобразным «универсальным собеседником»: 65% россиян сначала обсуждают с нейросетью рабочую задачу и только потом обращаются к руководителю или отправляют важное сообщение. К такому выводу пришли аналитики hh.ru и девелопера Level Group по итогам опроса более 2 тыс. российских соискателей. Об этом CNews сообщили представители Level Group.

Исследование проведено hh.ru и Level Group с 29 мая по 8 июня 2026 г. среди 2032 российских соискателей.

Согласно исследованию, 65% пользователей используют ИИ как безопасный черновик перед тем, как показать результат коллегам или руководству. Из них 19% делают это регулярно, 23% — при подготовке важных сообщений или документов, еще 23% — лишь в отдельных случаях. Только 17% признались, что никогда не используют нейросети в работе таким образом.

ИИ помогает сотрудникам чувствовать себя увереннее и в повседневной коммуникации. Половина опрошенных (50%) рассказали, что сначала задают вопрос нейросети, чтобы убедиться в его корректности, а уже затем обращаются к коллегам или руководителю. Еще 15% признались, что благодаря этому стали чаще задавать вопросы, которые раньше стеснялись озвучивать.

Для многих пользователей такая практика становится способом чувствовать себя увереннее в рабочих коммуникациях. Так, 60% респондентов отметили, что после обсуждения задачи с ИИ им легче общаться с окружающими. Из них 21% чувствуют себя заметно увереннее, а 39% говорят, что эффект зависит от конкретной ситуации.

При этом искусственный интеллект постепенно меняет и характер взаимодействия сотрудников с руководителями. Более четверти пользователей (27%) считают, что благодаря ИИ им стало проще доносить свои мысли до начальства: нейросеть помогает заранее структурировать аргументы, подобрать формулировки и сделать коммуникацию более понятной. Еще 48% не заметили изменений, а 12% признались, что стали меньше обсуждать рабочие вопросы с коллегами, предпочитая сначала обращаться к цифровому помощнику.

«Еще несколько лет назад сотрудник обсуждал сложную задачу с коллегой или руководителем. Сегодня многие сначала обращаются к ИИ. Нейросеть становится пространством, где можно безопасно проверить гипотезу, подобрать формулировки, задать вопрос, который кажется слишком простым или неудобным. Это новый этап подготовки к общению, который помогает чувствовать себя увереннее», — сказала HR-директор Level Group Валентина Романова.