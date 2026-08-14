«Ozon Лизинг» и ПЭК заключили сделку на 400 млн рублей

«Ozon Лизинг» и ПЭК подписали соглашение о передаче в лизинг коммерческого транспорта и складского оборудования общей суммой 400 млн руб. на срок 18 месяцев. Об этом CNews сообщил представитель Ozon.

Команда «Ozon Лизинга» разработала нестандартную структуру сделки, которая учитывает долгосрочный план по развитию региональной сети и масштабированию складских комплексов ПЭК, а также сезонность бизнеса, что позволило синхронизировать график платежей с операционными циклами компании. Всего в рамках сделки логистический оператор получил более 500 единиц транспорта и спецтехники.

«Мы видим свою миссию не просто в предоставлении техники и авто в лизинг, а в создании инструментов, которые помогают партнерам развивать бизнес. Сделка с ПЭК – пример того, как мы смогли найти удобное и выгодное решение для одного из лидеров на рынке логистики. Мы учли особенности бизнеса и предложили индивидуальное решение», – сказал генеральный директор «Ozon Лизинга» Александр Степанов.

«По нашим оценкам, рынок перевозки сборных грузов (LTL) восстанавливается: после сокращения рынка на 4,5% в денежном выражении в прошлом году мы наблюдаем стабилизацию в первом полугодии 2026 г. Главная задача ПЭК – быстро и качественно доставлять грузы клиентов, что требует своевременного обновления основных средств. Кроме того, мы планируем активно выходить на рынок аренды и сервиса для складской техники. Для нас было важно получить не просто технику, а стратегического финансового партнера, который понимает специфику масштабных логистических проектов. Ozon Лизинг предложил структуру сделки, оптимально встроенную в наши инвестиционные планы на 2026 г. Это один из наиболее комфортных лизинговых кейсов в нашей практике», – отметил директор по финансам и персоналу холдинга ПЭК Роман Ромашевский.

«Ozon Лизинг» был запущен в январе 2025 г. Компания работает с различными юрлицами и индивидуальными предпринимателями и специализируется на лизинге автомобилей и специальной техники.