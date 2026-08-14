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Ольхон на связи: «МегаФон» улучшил сеть на острове

Жители и гости Ольхона могут пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях даже в самый пик туристического сезона. Техническая служба «МегаФона» расширила пропускную способность телеком-инфраструктуры для увеличения скорости передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ольхон остается одним из самых востребованных туристических направлений на Байкале – сюда едут за красотой пейзажей, прогулками по побережью, возможностью познакомиться с уникальной экосистемой озера. Популярность острова только растет: летом 2026 г. относительно аналогичного периода 2025 г. онлайн-трафик увеличился на переправе и в населенных пунктах на 41%, а объем голосовых вызовов – на 13%.

Ежегодно «сердце Байкала» посещают тысячи путешественников из разных уголков страны. С начала июня на Ольхоне побывали абоненты уже из семи десятков регионов. Помимо жителей Иркутской области, на остров часто приезжают туристы из столичных регионов, Красноярского края, Новосибирской, Свердловской, Самарской областей, Кузбасса, Татарстана, Башкортостана и Бурятии.

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«Проанализировав динамику роста объема голосовых вызовов и потребления интернет-трафика, мы приняли решение увеличить пропускную способность оборудования на 50%. Это даст возможность значительно нарастить скорости загрузки данных, даже в периоды пиковых нагрузок на сеть», – сказал Дмитрий Бобков, директор «МегаФона» в Иркутской области.

Теперь туристам стало комфортнее делиться впечатлениями в соцсетях, смотреть маршруты и прогноз погоды на дни отдыха, решать неотложные вопросы и общаться с родными в мессенджерах. Местные жители могут не переживать из-за зависаний интернета в период туристического сезона и высокой нагрузки на сеть: благодаря повышению мощностей можно быстро загружать файлы, без задержек смотреть видео на телефоне, удаленно работать и пользоваться всеми необходимыми приложениями.

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