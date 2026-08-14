Каждый второй геймер хочет увидеть экранизацию GTA

Онлайн-кинотеатр «Кион» и сеть компьютерных клубов Colizeum выяснили, какие экранизации видеоигр нравятся молодой игровой аудитории и чего зрители ждут от переноса любимых вселенных на экран. 74% опрошенных признались, что после просмотра фильма или сериала по игре у них хотя бы иногда возникает желание попробовать оригинал или вернуться к нему. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди экранизаций видеоигр, которые больше всего понравились молодым геймерам, лидируют «Одни из нас» (27% респондентов); «Minecraft в кино» (21%); «DOTA: Кровь дракона» (19%); «Ведьмак» (18%); «Киберпанк: Бегущие по краю» (17%).

Реже всего среди фаворитов называли «Сайлент Хилл» (8%) и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (7%).

От экранизации молодые геймеры прежде всего ждут узнаваемости оригинальной игры. Верность сюжету важна для 56% опрошенных, атмосфера оригинала — для 52%, хорошая актерская игра — для 37%. Главным фактором, способным испортить адаптацию, 45% назвали неудачный подбор актеров. Еще 32% указали на незнание авторами оригинальной игры и столько же — на слабый сценарий.

Среди игровых франшиз, которые больше всего заслуживают собственной или новой экранизации, российские геймеры выбрали: GTA (53% респондентов, а среди аудитории 14–18 лет показатель достигает 66%); Red Dead Redemption (29%); Half-Life (18%); God of War (18%); Counter-Strike (18%); Dota 2 (17%).

Наиболее подходящим форматом для переноса игровых историй на экран 38% считают полнометражный фильм. Сериал выбрали 25%, а анимационный сериал — 10%.

Исследование проведено онлайн-кинотеатром «Кион» и сетью компьютерных клубов Colizeum. В опросе приняли участие 1,52 тыс. респондентов в возрасте от 14 до 30 лет. В вопросах с возможностью выбрать несколько вариантов ответа сумма долей может превышать 100%.