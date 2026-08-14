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Энергетики «Россети Московский регион» выявили более 240 тыс. незаконных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП

За семь месяцев 2026 г. специалисты «Россети Московский регион» выявили более 240 тыс. незаконно размещенных элементов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП) на территории Москвы и Подмосковья. При этом в отношении около 135 тыс. подвесов операторы связи уже заключили договоры с электросетевой компанией. Об этом CNews сообщили представители «Россети Московский регион».

Размещение ВОЛС на опорах линий электропередачи допускается только на основании договора с владельцем инфраструктуры – это прямое требование Федерального закона «О связи» и п.19 постановления Правительства России от 22 ноября 2022 г. № 2106. Однако не все телеком-операторы соблюдают эти нормы.

Нелегальные подвесы создают прямую угрозу надежности электроснабжения: сети связи, смонтированные с нарушением технических норм, мешают проведению плановых ремонтов энергооборудования, увеличивают риск короткого замыкания и могут оставить без электричества целые населенные пункты. Кроме того, несанкционированный монтаж ВОЛС угрожает жизни и здоровью самих нарушителей, ведь ЛЭП во время их самовольной работы находятся под напряжением.

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Каждый факт нарушения фиксируется энергетиками в рамках регулярных осмотров, после чего компания предлагает оператору связи оформить договор и оплатить пользование энергообъектом. В случае отказа заключить договор по каждому факту направляется претензия с требованием оплатить неосновательное обогащение и демонтировать ВОЛС, а при отсутствии реакции – исковое заявление в суд.

Работа по выявлению нелегальных ВОЛС продолжается. «Россети Московский регион» напоминают: при выборе оператора связи убедитесь в наличии у него договора с электросетевой компанией на размещение линий связи на опорах ЛЭП. Это не только гарантия стабильного интернета, но и подтверждение того, что подключение безопасно и не угрожает работе энергосистемы.

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