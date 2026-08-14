Cactus представила новые совместимые чернила для Epson EcoTank

Компания Cactus выпустила серию совместимых чернил для шестицветных фотопринтеров Epson EcoTank L8050 и L18050. Новинка ориентирована на цветную фотопечать: обеспечивает качественную цветопередачу, отличается удобством заправки и помогает снизить расходы на расходные материалы. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Линейка включает шесть цветов, необходимых для работы с соответствующей системой печати: черный CS-EPT09D1, голубой CS-EPT09D2, пурпурный CS-EPT09D3, желтый CS-EPT09D4, светло-голубой CS-EPT09D5, светло-пурпурный CS-EPT09D6. Такой набор позволяет передавать насыщенные оттенки, плавные цветовые переходы и мелкие детали изображения.

Чернила подходят для печати фотографий, рекламных материалов, презентационной продукции и других цветных изображений. Готовые отпечатки сохраняют яркость и устойчивость к выцветанию, что особенно важно при регулярной фотопечати. а значит, готовые изображения будут радовать насыщенным цветом долгое время.

Продукция поставляется во флаконах объемом 70 мл. Формат упаковки рассчитан на заправку встроенных резервуаров принтеров Epson EcoTank без специальных инструментов и дополнительных операций.

Совместимые расходные материалы Cactus позволяют снизить затраты на печать без отказа от требований к цветопередаче и детализации. Новая линейка может использоваться в фотостудиях, небольших типографиях, офисах и компаниях, которым регулярно требуется печать фотографий и цветную рекламную продукцию.