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Более половины российских регионов подключили возможность заселения в отели через Max

Заселение гостей с помощью «Цифрового ID» доступно в более 800 отелях в 70 российских регионах. Среди лидеров по количеству гостиниц, использующих для регистрации «Цифровой ID» — республика Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская, Новгородская области, а также Москва и Санкт-Петербург. Об этом CNews сообщил представитель Max.

Для заселения в отель на стойке регистрации гостю необходимо: «открыть раздел с «Цифровым ID» в Max; нажать на карточку с паспортом или свидетельством о рождении ребенка — если требуется заселить ребенка; нажать на кнопку «Предъявить» и показать QR-код сотруднику для сканирования данных; выбрать «Подтвердить личность» и предъявить QR-код с фото для подтверждения личности.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, сказал: «Внедрение цифрового заселения через Max демонстрирует высокую динамику, технология получает положительные отзывы как от бизнеса, так и от туристов. Дальнейшая синхронизация информационных систем и обучение персонала остаются приоритетными задачами на ближайшие месяцы».

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Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов отметил: «Сервис упростил жизнь как пользователей, так и гостиничной отрасли. При заселении гостю не нужно предъявлять бумажные документы и заполнять анкету – достаточно показать QR в Max, а представителю отеля — отсканировать его и сверить с данными в базе, весь процесс оформления занимает до минуты».

Быстрая регистрация в отелях с помощью «Цифрового ID» стала доступна пользователям Max в апреле этого года. Для заселения пользователю необходимо создать «Цифровой ID» в Max и сделать подтвержденное фото в приложении «Госуслуг».

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